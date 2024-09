Zwiastun aktorskiego Toy Story według AI. Nie zgadniecie, kto gra Pana Bulwę

fot. screen z Youtube'a

Sztuczna inteligencja pomogła obsadzić śmietankę Hollywood w znanej bajce. Na kanale YouTube Multiverse of Movies pojawił się zwiastun koncepcyjny, nawiązujący do hitu Pixara, Toy Story. Fikcyjnej obsadzie przewodzi Chris Pratt jako Woody, co raczej nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę jego wcześniejsze role, takie jak Mario czy Garfield. Natomiast w klipie nie brakuje niespodzianek. Spodziewalibyście się, że Pan Bulwa może wyglądać w taki sposób?

Toy Story według AI - zwiastun koncepcyjny

O takiej gwiazdorskiej obsadzie marzą fani Toy Story. W roli Buzza Astrala sztuczna inteligencja przewiduje Chrisa Evansa, który użyczył głosu tej postaci w filmie animowanym. Ryan Gosling i Margot Robbie znów mogliby zagrać Kena i Barbie. Emma Stone powróciłaby do rudego koloru włosów jako Jessie, a Steve Harvey wystąpiłby jako wyżej wspomniany Pan Bulwa. Zwiastun znalazł również miejsce dla Amandy Seyfried, Johna Malkovicha, Dwayne'a Johnsona, Willa Poultera i innych znanych aktorów.

Aktualnie Pixar pracuje nad 5. częścią z serii Toy Story.

Toy Story: aktorzy dubbingowi w rolach bohaterów według AI