Pixar obwinił gejowski pocałunek za porażkę Buzza Astrala. Wpłynęło to na w Głowie się nie mieści 2

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Pixar/Disney

IGN skontaktowało się z dziesięcioma byłymi pracownikami Pixara, którzy opowiedzieli o kulisach pracy nad W głowie się nie mieści 2, największym hitem tego roku, który trafił do listy najlepiej zarabiających filmów w historii kina. Sukces produkcji pozostawił niektórym gorzki posmak w ustach z powodu zwolnienia aż 175 pracowników Pixara, którzy z tego powodu nie otrzymali bonusów za to, jak wielkim hitem stała się nowa animacja. Czarę goryczy przelewa też fakt, że większość z pracowników, wedle źródeł IGN, przez dwa miesiące pracowała nad filmem bez wytchnienia i przez cały tydzień.

Presja na Pixarze była ogromna. Niektórzy pokusili się o stwierdzenie, że w Głowie się nie mieści 2 miało być ostatnią szansą studia na zarobienie poważnych pieniędzy po wtopie finansowej jaką był Buzz Astral z 2022 roku. Według doniesień byłych pracowników Pixara, ludzie zarządzający wytwórnią zrzucili winę za porażkę tamtego filmu na... homoseksualny pocałunek, który miał miejsce w nim miejsce.



Pixar obwinił gejowski pocałunek za porażkę Buzza Astrala

W głowie się nie mieści 2 miało mieć pewne przesłanki ku temu, że Riley, główna bohaterka, mogłaby być osobą homoseksualną. Wszystko to zostało zmienione tak, by nie pozostał po tym ślad.

Z tego, co wiem, to jest nadal niechęć ku temu. Za każdym razem przytaczają Buzza Astrala i mówią: "Był porażką finansową, ponieważ był tam gejowski pocałunek." To wcale nie był powód, przez który ten film się nie sprzedał. - powiedziało IGN jedno ze źródeł bliskie Pixarowi.

W 2. części hitu Pixara wprowadzono postać Val, przyjaciółki Riley. Twórcy zmienili nawet ton i oświetlenie niektórych scen, aby przez głowy oglądających nie przeszła myśl, że te postaci mogą się mieć ku sobie.

Robiliśmy mnóstwo rzeczy, żeby się upewnić, że nikt nie będzie podejrzewać, że są to homoseksualne postaci. - dodał inny, były pracownik Pixara.

