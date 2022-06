Toyota przyszłość energii widzi w wodorze

fot. Toyota

Pomysł jest podobny do znanej wszystkim butli na propan, dzięki czemu użytkownicy mogą szybko i łatwo wymieniać wkłady w zależności od potrzeb. Toyota szacuje, że jeden wkład może dostarczyć energii elektrycznej wystarczającej do działania typowej domowej mikrofalówki przez 3-4 godziny. Wodorowy kanister został opracowany przez Toyotę we współpracy ze spółką Woven Planet i korporacją ENEOS, które wspólnie pracują też nad arcyciekawym nad powstającym w Japonii sprytnym miastem przyszłości Woven City. Kanister ma 40 cm długości i 18 cm średnicy oraz docelowo ma ważyć około 5 kilogramów.

fot. Toyota

Producent samochodów przyznał, że choć obecnie większość wodoru jest wytwarzana z paliw kopalnych i jest wykorzystywana do rafinacji ropy naftowej oraz produkcji nawozów. To w przyszłości jednak wodór będzie wytwarzany przy użyciu technologii o bardzo niskiej emisji dwutlenku węgla i będzie miał szerszy zakres zastosowań.

Toyota nie przytoczyła żadnych konkretnych zastosowań dla swoich wkładów wodorowych, ale dołączona poniższa grafika przedstawia ich wykorzystanie w samochodach, dronach, motocyklach, domach, a nawet do ładowania urządzeń mobilnych. Wspomniane porównanie do butli gazowej jest nieuniknione, taki kanister można zabrać na działkę, żeby oświetlić i ogrzać dom czy przygotować jedzenie bez konieczności doprowadzania sieci elektrycznej ani spalania paliw kopalnych czy drewna.

fot. Toyota

Producent samochodów podkreślił, że rząd Japonii aktywnie pracuje nad badaniami mającymi na celu promowanie bezpiecznego stosowania wodoru, a Toyota od lat wspiera te wysiłki. Ich efektem jest auto na ogniwa wodorowe znane jako Toyota Mirai, w której „spalinami” jest woda, a także intersujące z technologicznego punktu widzenia prace nad przerobieniem silnika spalinowego na zasilanie wodorem. Co jak się okazuje jest dużo trudniejsze niż przerobienie na LPG, ale Toyota robi zawrotne postępy testując swój prototyp Corolli H2 podczas wyścigów długodystansowych.

fot. Toyota

Głównym celem Toyoty jest stworzenie społeczeństwa neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla, w którym każdy będzie miał dostęp do czystej energii. Działania rozpoczną się w Japonii, a następnie zostaną rozszerzone na cały świat. Zainteresowani będą mogli przyjrzeć się prototypowi wodorowego kanistra na prezentacji podczas wyścigów Super Taikyu Series 2022 na torze Fuji Speedway w dniach 4-5 czerwca. W samym wyścigu weźmie zaś udział wspomniany prototyp Corolli z silnikiem spalinowym zasilanym wodorem.