Taylor Sheridan odchodzi z Paramount. Twórca Yellowstone stworzy nowe seriale gdzie indziej

fot. Paramount+

Reklama

To oficjalne - Taylor Sheridan kończy współpracę z Paramountem. Jego umowa ze studiem, na mocy której powstało uniwersum Yellowstone i wiele innych seriali, wygaśnie w 2028 roku. Twórca nie zamierza jej przedłużać, ponieważ - według branżowych doniesień - jest coraz bardziej niezadowolony z dotychczasowej współpracy. Potwierdzenie nadeszło szybko: Taylor Sheridan podpisał kontrakt na tworzenie seriali z NBCUniversal, czyli największym konkurentem Paramountu!

Filmy science fiction, które kochają prawdziwi naukowcy. 5 wyjątkowych tytułów

Taylor Sheridan - nowe seriale gdzie indziej

Nowa umowa z NBCUniversal obejmuje pięć lat i zacznie obowiązywać w styczniu 2029 roku. Oprócz tego Sheridan podpisał ośmioletni kontrakt filmowy, który wystartuje w marcu 2026 roku. Tym samym twórca może sporo namieszać w branży, kontynuując tworzenie wyjątkowych produkcji, które - jak dotąd nieprzerwanie - cieszą się ogromną sympatią widzów.

Projekty NBCUniversal są w Polsce dostępne w serwisie SkyShowtime, podobnie jak inne seriale Taylora Sheridana, więc dla polskich widzów niewiele się zmieni. Przypomnijmy, że oprócz uniwersum Yellowstone dostarczył fanom takie tytuły jak Tulsa King, Landman, Mayor of Kingstown czy Lioness. Wszystkie mogą być kontynuowane również po zakończeniu jego współpracy z Paramountem. Seriale Sheridana biją rekordy popularności od lat, więc jego decyzja to wielki cios dla Paramountu.

Na razie nie wiadomo, jakie projekty Sheridan planuje stworzyć w nowym studiu. Do 2028 roku wciąż będzie pracować dla Paramountu, więc szczegóły poznamy dopiero później.