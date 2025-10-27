Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Taylor Sheridan odchodzi z Paramount. Twórca Yellowstone stworzy nowe seriale gdzie indziej

Uniwersum Yellowstone, Landman, Lioness i inne seriale zostały stworzone przez Taylora Sheridana we współpracy z Paramountem i emitowane na platformach należących do tego studia. Ta współpraca zakończy się w 2028 roku, a kolejne produkcje powstawać będą już w innym miejscu.
Autopromocja
tpb-vod
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  yellowstone 
taylor sheridan
6. Plan ochrony konserwatorskiej rancza Yellowstone wejdzie w życie - John Dutton przedstawił swój plan Beth, że w ostateczności ranczo w całości zostanie przekazane państwu. Zgodnie z tą umową nikt nie mógłby niczego rozwijać na tych ziemiach, ani ich dzielić. Teren musiałby pozostać w naturalnym stanie. Tym samym Duttonowie zrzekliby się praw do rancza. fot. Paramount+
Reklama

To oficjalne - Taylor Sheridan kończy współpracę z Paramountem. Jego umowa ze studiem, na mocy której powstało uniwersum Yellowstone i wiele innych seriali, wygaśnie w 2028 roku. Twórca nie zamierza jej przedłużać, ponieważ - według branżowych doniesień - jest coraz bardziej niezadowolony z dotychczasowej współpracy. Potwierdzenie nadeszło szybko: Taylor Sheridan podpisał kontrakt na tworzenie seriali z NBCUniversal, czyli największym konkurentem Paramountu!

Filmy science fiction, które kochają prawdziwi naukowcy. 5 wyjątkowych tytułów

Taylor Sheridan - nowe seriale gdzie indziej

Nowa umowa z NBCUniversal obejmuje pięć lat i zacznie obowiązywać w styczniu 2029 roku. Oprócz tego Sheridan podpisał ośmioletni kontrakt filmowy, który wystartuje w marcu 2026 roku. Tym samym twórca może sporo namieszać w branży, kontynuując tworzenie wyjątkowych produkcji, które - jak dotąd nieprzerwanie - cieszą się ogromną sympatią widzów.

Projekty NBCUniversal są w Polsce dostępne w serwisie SkyShowtime, podobnie jak inne seriale Taylora Sheridana, więc dla polskich widzów niewiele się zmieni. Przypomnijmy, że oprócz uniwersum Yellowstone dostarczył fanom takie tytuły jak Tulsa King, Landman, Mayor of Kingstown czy Lioness. Wszystkie mogą być kontynuowane również po zakończeniu jego współpracy z Paramountem. Seriale Sheridana biją rekordy popularności od lat, więc jego decyzja to wielki cios dla Paramountu.

Na razie nie wiadomo, jakie projekty Sheridan planuje stworzyć w nowym studiu. Do 2028 roku wciąż będzie pracować dla Paramountu, więc szczegóły poznamy dopiero później.

Źródło: cbr.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  yellowstone 
taylor sheridan
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,6

2018
Yellowstone
Oglądaj TERAZ Yellowstone Dramat
Powiązane osoby

Najnowsze

1 To: Witajcie w Derry
-

Niespodzianka na Halloween od HBO Max. 2. odcinek To: Witajcie w Derry pojawi się wcześniej

2 Okładka książki
-

Polska lektura szkolna dostanie ekranizację. Trwa casting do głównych ról

3 Instytut
-

Stephen King polecił swoje horrory na Halloween. Nowe To na liście filmów i seriali

4 Gothic Remake
-

Fani będą zachwyceni. Ujawniono, kto udzieli głosu Bezimiennemu w Gothic Remake

5 Biedne istoty
-

5-krotnie nominowany do Oscara reżyser potrzebuje „małej przerwy”. Koniec z filmami co roku

6 Project TAL
-

Project TAL zachwyci graczy? Koreańskie studio zapowiedziało RPG akcji w stylu Black Myth: Wukong

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e04

Simpsonowie

s19e04

Zaklinacze koni

s19e04

Detektyw Murdoch

s2025e207

Moda na sukces

s16e04

Bob’s Burgers

s42e253

Ridiculousness

s42e254

Ridiculousness

s38e207

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Asteriks w Luzytanii

27

paź

Książka

Asteriks w Luzytanii
Boorman i diabeł

27

paź

Film

Boorman i diabeł
Troma's War

27

paź

Film

Troma's War
Jajo anioła

27

paź

Film

Jajo anioła
Rincewind. Tom 2

28

paź

Książka

Rincewind. Tom 2
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Roberto Benigni
Roberto Benigni

ur. 1952, kończy 73 lat

Andrzej Mastalerz
Andrzej Mastalerz

ur. 1964, kończy 61 lat

Emilie Ullerup
Emilie Ullerup

ur. 1984, kończy 41 lat

John Cleese
John Cleese

ur. 1939, kończy 86 lat

Patrick Fugit
Patrick Fugit

ur. 1982, kończy 43 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

9

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV