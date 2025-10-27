Reklama
MOUSE: P.I. For Hire z datą premiery. To strzelanka inspirowana kryminałami i animacjami z lat 30. XX wieku

Gra, która już teraz znajduje się na listach życzeń ponad miliona graczy na całym świecie, ma w końcu konkretną datę premiery.
Michał Czubak
Tagi:  data premiery 
MOUSE: P.I. For Hire zwiastun
MOUSE: P.I. For Hire Fumi Games
MOUSE: P.I. For Hire bywa porównywana do Cuphead, ale tu mroczna opowieść noir idzie w parze z intensywnością rozgrywki w stylu shooterów z lat 90. Na szczególną uwagę zasługuje w pełni ręcznie rysowana animacja oraz nietuzinkowa warstwa audio, nagrana przez zespół orkiestrowy w klimatach jazzu i bluesa. Twórcy ze studia Fumi Games ujawnili, że zadebiutuje ona na PC oraz konsolach PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 1 i 2 19 marca 2026 roku. 

Pod względem mechaniki MOUSE: P.I. For Hire to więcej niż radosna strzelanka. Produkcja stawia na eksplorację, rozwiązywanie łamigłówek, zdobywanie wskazówek i zbieranie dowodów z miejsc zbrodni. Do dyspozycji gracza oddano kilkanaście „eksperymentalnych” broni zaczerpniętych z kreskówek (np. pistolet z terpentyną rozpuszczający przeciwników, zamrażający promień czy minigun-snajperka inspirowana kreskówkową estetyką). 

Gracz wciela się w mysz – prywatnego detektywa Jacka Pepper’a, którego głosu użycza Troy Baker. Głównym celem bohatera jest rozwikłanie serii zagadek w skorumpowanym mieście Mouseburg – na tropie korupcji, porwań oraz morderstw. Do gry wprowadzono szereg klasycznych motywów noir – od femme fatale, przez skorumpowanych polityków, aż po złowieszcze gangi oraz zdradzieckie spiski, z którymi Pepper musi sobie poradzić w konwencji dynamicznej akcji i śledztwa.

Źródło: informacja prasowa

MOUSE: P.I. For Hire zwiastun
