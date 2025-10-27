Reklama
5-krotnie nominowany do Oscara reżyser potrzebuje „małej przerwy”. Koniec z filmami co roku

Yorgos Lanthimos przyznaje, że chyba narzucił sobie zbyt szybkie tempo w ostatnich latach. Planuje zrobić sobie przerwę po Bugonii, która wejdzie do kin 31 października. Wyjaśnił także, dlaczego niejako zmuszał się do kręcenia jednego filmu za drugim.
Paulina Guz
Tagi:  Bugonia 
yorgos lanthimos
Biedne istoty foto. materiały prasowe
Yorgos Lanthimos stwierdził, że potrzebuje przerwy od kręcenia filmów. Od 2023 roku dostawaliśmy od niego nowy tytuł co roku. Były to kolejno Biedne istoty, Rodzaje życzliwości i teraz – Bugonia. Choć podobne słowa z jego ust padały już wcześniej, to tym razem zapewnia, że mówi na poważnie.

Yorgos Lanthimos chce zrobić sobie przerwę 

Cóż, nie mogę tego dalej robić [śmiech]. Tego jesteśmy pewni – powiedział Yorgos Lanthimos portalowi Collider. – To duży błąd. Chyba potrzebuję przerwy. Mówiłam to już przy okazji trzech poprzednich filmów, ale teraz mówię poważnie. Możecie trzymać mnie za słowo. Zrobię sobie małą przerwę.

Dlaczego Yorgos Lanthimos narzucił sobie takie szybko tempo w ostatnich latach? Reżyser wyjaśnił, że najpierw przez długi czas pracuje nad scenariuszem, a gdy jest już gotowy, szkoda mu go odkładać na później i chce kuć żelazo, póki gorące. Okazuje się jednak, że na dłuższą metę takie podejście może być wyczerpujące. 

Decyduję, który film nakręcić za każdym razem, gdy scenariusz jest gotowy, więc kiedy jest już ukończony i pracowaliśmy nad nim tak długo, szkoda jest go po prostu odłożyć na bok i czekać. Dlatego w pewien sposób niemal zmusiłem się do znalezienia czasu, by po ukończeniu jednego projektu od razu zająć się kolejnym.

Yorgos Lanthimos przed przerwą da nam 1 film 

Yorgos Lanthimos był pięciokrotnie nominowany do Oscara. Zwrócił na siebie uwagę Akademii Filmowej dzięki taki tytułom jak Biedne istoty, Faworyta i Lobster. Co ciekawe, w dwóch pierwszych tytułach jedną z głównych ról grała Emma Stone. Reżyser znów podjął z nią współpracę przy Bugonii, która wejdzie do kin 31 października. Z jego słów wynika, że będzie to jego ostatni film przed przerwą. Czas pokaże, czy będzie to kolejny artystyczny sukces reżysera. 

Dajcie znać, czy wybieracie się na Bugonię do kina. Czekamy na Wasze komentarze!

Źródło: Deadline

