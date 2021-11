Transformers: Przebudzenie bestii i Star Trek 4 opóźnione. Kiedy premiera?

Bumblebee in TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT, from Paramount Pictures.

Transformers: Przebudzenie bestii pojawi się aż rok później, niż planowano. Premiera została przesunięta z 24 czerwca 2022 roku na 9 czerwca 2023 roku. Obecnie trwa post-produkcja widowiska, więc można założyć, że ten proces nie jest idzie najlepiej i najszybciej, skoro podjęto tak drastyczną decyzję. Wbrew pozorom kalendarz na lato 2022 nie jest tak bardzo zapełniony.

Zdjęcia zakończyły się jakiś czas temu. Steven Caple Jr. stoi za kamerą. W obsadzie są m.in. Anthony Ramos, Dominique Fishback, Luna Lauren Valez, Peter Cullen (głos Optimusa Prime'a) i Ron Perlman (głos Optimusa Primala)

Star Trek 4 natomiast został przesunięty z 9 czerwca 2023 roku na 22 grudnia 2023 roku. Matt Shakman ma go wyreżyserować, ale szczegóły fabuły widowiska nie są znane. Wszystko wskazuje na to, że dojdzie tutaj do bezpośredniego starcia Star Treka ze Star Wars. Choć Star Wars: Rogue Squadron został opóźniony, wszystko wskazuje na to, że inny film z Gwiezdnych Wojen przejmie jego datę.