Transformers: Przebudzenie bestii - Optimus w wersji samochodowej na zdjęciu. Koniec prac

fot. materiały prasowe

Reżyser widowiska Transformers: Przebudzenie bestii, Steven Caple Jr. opublikował na Instagramie nowe zdjęcie pokazujące samochodową formę Optimusa Prime'a w wersji G1. Przy okazji ogłosił, że prace na planie zostały zakończone. Jest to drugi film serii wyreżyserowany przez kogoś innego. Travis Knight był twórcą dobrze ocenianego Bumblebee, a wcześniej wszystkie części reżyserował Michael Bay.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Steven Caple Jr. (@stevencaplejr)

Szczegóły fabuły nie są znane. Wiemy, że historia rozgrywa się w 1994 roku przed wydarzeniami z podstawowej serii. Twórcy jednak nie nazywają tego rebootem i twierdzą, że jest to wszystko powiązane. Nie będzie to też tylko konflikt pomiędzy Autobotami i Decepticonami, jak do tej pory. Na ekranie zobaczymy też Maximalów, Predaconów i Terrorconów.

W obsadzie są Anthony Ramos, Dominique Fishback, Peter Cullen (głos Optimusa Prime'a) oraz Ron Perlman (głos Optimusa Primala).

Transformers: Przebudzenie bestii - premiera 24 czerwca 2022 roku.

Zobacz także: