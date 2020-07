Transformers: War for Cybertron Trilogy - Starscream i Jetfire na nowych plakatach produkcji

Transformers: War for Cybertron Trilogy to nowa animowana seria Netflixa, która rozgrywa się w świecie kultowych już Autobotów i Deceptikonów. W sieci pojawiły się nowe plakaty ukazujące Starscreama i Jetfire'a, dwa Deceptikony, które zobaczymy w produkcji. Grafiki są dostępne poniżej.

Rozdział pierwszy nosi podtytuł Siege. Produkcja skoncentruje się na rodzinnej planecie Autobotów i Decepticonów. Ukaże ona konflikt, przez który ci pierwsi musieli uciekać z Cybetrona. Rozdział pierwszy liczy sześć 22-minutowych odcinków.

We will win this war.#TransformersWFC is coming to Netflix on July 30th. A Rooster Teeth Studios production. pic.twitter.com/FpC5VU5Xg4

— Rooster Teeth (@RoosterTeeth) July 2, 2020