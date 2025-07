Schwarzenegger wraca do Predatora! Komentarz i wideo z nowego filmu!

fot. materiały prasowe

Reklama

Predator: Pogromca zabójców pokazał nowy kierunek dla kultowej franczyzy science fiction, który będzie kontynuowany w nadchodzącym filmie kinowym Predator: Strefa zagrożenia. Podczas panelu na San Diego Comic-Con reżyser i nowy opiekun serii, Dan Trachtenberg, ujawnił zaskakującą informację – do kanonu oficjalnie powracają Dutch z Predatora oraz Mike Harrigan z Predatora 2. Postacie grane niegdyś przez Arnolda Schwarzeneggera i Danny’ego Glovera wciąż żyją i znajdują się w komorach hibernacyjnych na statku Predatorów – razem z innymi pogromcami kosmicznych łowców.

Predator: Pogromca zabójców – nowa scena po napisach

W oryginalnej scenie po napisach pokazano Naru (znaną z filmu Predator: Prey) w komorze na statku Predatorów – wiele lat po wydarzeniach z filmu. W nowej wersji tej sceny, która zostanie dodana 26 lipca do filmu w serwisach Disney+ (Europa) oraz Hulu (USA), pojawiają się również Dutch i Mike Harrigan, żywi i również uwięzieni przez Predatorów.

Dutch powraca – z błogosławieństwem Schwarzeneggera

Trachtenberg zdradził, że osobiście spotkał się z Arnoldem Schwarzeneggerem podczas śniadania i uzyskał jego zgodę na wykorzystanie wizerunku postaci Dutcha w nowej scenie. Rozmawiali również o tym, co dalej można zrobićz tą postacią w przyszłych projektach. Najprawdopodobniej Dutch pojawi się w formie animowanej, więc niewykluczone, że Schwarzenegger może podłożyć mu głos. Oficjalnie – Dutch żyje i jego historia to część aktualnego kanonu Predatora. Nagranie sceny pokazanej na panelu możecie obejrzeć poniżej:

Predator: Pogromca zabójców – fabuła

W filmie Predatorzy trafiają do trzech różnych epok historycznych – do czasów samurajów, wikingów oraz II wojny światowej. Bohaterowie, którym udaje się pokonać łowców, zostają porwani i przetrzymywani na planecie Predatorów, gdzie są zmuszani do dalszych walk ku uciesze tłumu.

Nadchodzi Predator: Strefa zagrożenia

Jeszcze większym zaskoczeniem jest nadchodzący aktorski film Predator: Strefa zagrożenia, który trafi do kin w listopadzie. Po raz pierwszy w historii franczyzy Predator będzie głównym bohaterem filmu, którego akcja rozgrywa się w całości na obcej planecie – bez udziału ludzi. To zupełnie nowy kierunek, który – jak zapowiadają twórcy – ma rozwinąć mitologię Predatorów bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

Która postać Predatora jest najlepsza?