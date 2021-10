Marvel - Tony Stark dostanie nowy tytuł i moce. Oto Iron God, najpotężniejszy Iron Man w historii

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel potwierdził oficjalnie to, o czym spekulowano już od jakiegoś czasu: w serii Iron Man ze scenariuszem Christophera Cantwella i rysunkami CAFU Tony Stark zyska nie tylko nowe moce, ale i tytuł. Po powrocie na Ziemię, do którego dojdzie w 16. odsłonie cyklu, heros da się poznać ludzkości jako Iron God, istota o mocach faktycznie przywodzących na myśl boskie. Zdarzenie to sprawi, że Avengers i Fantastyczna Czwórka zaczną się zastanawiać, czy Stark jest nadal ich sojusznikiem.

Przypomnijmy, że powstanie najpotężniejszej wersji Iron Mana w historii wiąże się z jego szeroko zakrojoną operacją, mającą na celu pokonanie Korvaca. W 13. zeszycie serii antagonista zdołał wchłonąć napędzającą Galactusa Moc Kosmiczną na statku Pożeracza Światów, Taa II - Stark niedługo później postanowił zrobić to samo, aby skutecznie stawić czoło złoczyńcy.

Już wcześniej wiedzieliśmy, że w komiksie Iron Man #14 protagonista będzie dysponował "niczym nieograniczonymi mocami", pozwalającymi mu manipulować rzeczywistością. Oficjalny opis fabuły 16. zeszytu idzie na tym polu o krok dalej i wprost donosi o "Żelaznym Bogu":

Kosmiczna transformacja Iron Mana trwa! Iron God powraca na Ziemię z zamiarem uczynienia swojej macierzystej planety lepszym domem dla wszystkich. Koniec końców Tony Stark zyskał zdolności, które mogą mu pomóc urzeczywistnić wszystkie jego najlepsze pomysły. Być może jednak Moc Kosmiczna jeszcze zwiększy jego ego - w sposób, którego do tej pory nie widzieliśmy. Już tylko od dawnych, śmiertelnych sojuszników zależy odpowiedź na pytanie: Czy Iron God to fantastyczna ewolucja ich starego przyjaciela czy może jednak śmiertelne zagrożenie?

Iron Man #16 - okładka

Iron Man #16 trafi do sprzedaży w USA w styczniu przyszłego roku.