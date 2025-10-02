Reklama
Nastolatkowie kontra bezwględny kartel? Zwiastun Trap House, czyli heist według Gen Z

Trap House to nowa komedia akcji z Davem Bautistą i innymi gwiazdami Hollywood, w której to grupka nastolatków postanawia wziąć na cel bezwzględny kartel i ich obrabować. Jak wyjdzie heist w stylu Gen Z? Sprawdźcie zwiastun.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
dave bautista 
zwiastun Trap House
Trap House fot. Signature Films
Michael Dowse, reżyser Stubera, filmu akcji z Davem Bautistą, ponownie łączy siły z aktorem. To znów komedia akcji, ale tym razem w nieco innym wydaniu. Trap House pokaże, jak Gen Z dokonuje brawurowych ataków na bezwzględny kartel narkotykowy. Zaintrygowani? Sprawdźcie zwiastun.

Trap House - zwiastun filmu

W sieci pojawił się pierwszy zwiastun nowego filmu akcji Trap House. Oto wybuchowe widowisko stworzone przez twórców oryginalnych Szybkich i wściekłych. Czy będzie z tego nowa franczyza? 

Trap House - fabuła, obsada, premiera

Trap House opowiada o grupie nastolatków, których rodzice należą do elitarnej jednostki DEA, czyli Agencji do Walki z Narkotykami. Planują zaatakować bezwzględny kartel za pomocą metod wykorzystywanych przez rodziców - infiltracją, śledzeniem i metodami walki bez ofiar.

W obsadzie znajduje się: Dave Bautista, Jack Champion, Sophia Lillis, Tony Dalton, Whitney Peak, Kate Del Castillo, Zaire Adams oraz Bobby Cannavale.

Premiera jest zaplanowana na 14 listopada 2025 roku.

Źródło: YouTube (IGN)

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  dave bautista 
zwiastun Trap House
