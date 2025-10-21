placeholder
Troll 2 - zwiastun kontynuacji hitu Netflixa. Potwory walczą w mieście!

Troll 2 to nowy film fantasy wyprodukowany w Norwegii dla Netflixa. Pełny zwiastun zapowiada widowiskową produkcję, która jest najdroższą w historii krajów skandynawskich. Tym razem na ekranie zobaczymy jeszcze więcej potworów.
Adam Siennica
Troll 2 fot. materiały prasowe
Troll 2 to kontynuacja norweskiego hitu Netflixa, który trafił do TOP 10 najpopularniejszych nieanglojęzycznych filmów w historii platformy. Zanotował 128 mln godzin obejrzenia. Netflix oraz producenci z Norwegii znacznie zwiększyli budżet i przygotowali widowiskową kontynuację.

Troll 2 - zwiastun

Pełny zwiastun zapowiada walkę trolli w mieście! Europejska produkcja nie dysponuje hollywoodzkim budżetem, więc warto ocenić, jaki efekt udało się osiągnąć przy znacznie mniejszym nakładzie finansowym.

Troll 2 - opis fabuły

Kiedy budzi się nowy, wyjątkowo groźny troll, który zaczyna siać spustoszenie w całej Norwegii, Nora, Andreas i kapitan Kris stają przed najniebezpieczniejszą misją w swoim życiu. Aby powstrzymać bezlitosne stworzenie, muszą zdobyć nowych sojuszników i zagłębić się w odległą historię kraju. Zegar tyka, a fala zniszczenia zatacza coraz szersze kręgi. Bohaterowie muszą zmierzyć się z niemożliwym, by ocalić ojczyznę przed pogrążeniem się w ciemności.

Premiera Trolla 2 w Netflixie na całym świecie odbędzie się 1 grudnia 2025 roku.

Źródło: Netflix

