Jest pomysł na Tron 4. Będzie to powrót kluczowej postaci

Scena po napisach Tron: Ares zapowiada Trona 4. Dla fanów serii było to oczywiste, a w jednym z popremierowych wywiadów reżyser Joachim Rønning potwierdził te przypuszczenia i omówił swoją wizję potencjalnej kontynuacji franczyzy.
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Disney 
tron: ares
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
Tron: Ares fot. materiały prasowe
W scenie po napisach Tron: Ares widzimy Juliana Dillingera (Evan Peters) w Sieci. Nieoczekiwanie pojawia się tajemniczy dysk, który bierze w swoje ręce. W tym momencie dokonuje się przemiana bohatera w kogoś innego. Fani serii od razu rozpoznali charakterystyczny wizerunek Sarka – czarnego charakteru z pierwszej części serii Tron z lat 80. Joachim Rønning w rozmowie z GamesRadar+ potwierdził, że to kluczowy element pomysłu na Tron 4.

Tron 4 - pomysł na film

- Gdy mogliśmy nakręcić tę scenę, w której sprowadzamy Sarka... wszyscy w Industrial Light & Magic mieli jedną reakcję: „O, mój Boże!”. To sugestia powrotu do oryginalnej Sieci z filmu Tron, która w branży efektów specjalnych jest jak Święty Graal. Nawet pomimo tego, że Akademia Filmowa nie pozwoliła filmowi startować w 1982 roku, ponieważ uznano wtedy, że to, co zrobiono, było oszukiwaniem. Sprowadzenie Sarka z powrotem, nawet na samym końcu, to sugestia tego, co może nas czekać w przyszłości. To byłoby coś wspaniałego. Julian Dillinger (Evan Peters) to dobry punkt wyjścia do kontynuacji tej postaci.

Tron: Ares - recenzja filmu

W kontekście szans na Tron 4 Rønning dodał:

– Obecnie nigdy nie wiesz, co będzie. Jeśli będziemy mieć szczęście i wystarczająco dużo ludzi obejrzy film...

Tron: Ares - nowy zwiastun

Tron: Ares - nowy zwiastun
Źródło:
Niestety, po weekendzie otwarcia można powiedzieć, że Tron 4 raczej nie powstanie. Film Tron: Ares jest już szacowany jako jedna z największych klap finansowych ostatnich lat - zebrał zaledwie 59,9 mln dolarów z całego świata przy budżecie wynoszącym 180 mln dolarów (plus wysokie koszty promocji). Aby wyjść na zero, produkcja musiałaby osiągnąć około 500 mln dolarów w box office, co przy obecnych wynikach i słabych recenzjach wydaje się niemożliwe.

Tron: Ares wciąż można oglądać w kinach.

Źródło: GamesRadar+

