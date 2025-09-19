placeholder
Reklama
placeholder

Tron: Ares nie będzie hitem? Prognozy box office nie są dobre

Czyżby Disney przeliczył się w popularności franczyzy Tron? Pierwsze prognozy box office dla filmu Tron: Ares nie są optymistyczne i wskazują na brak zainteresowania drogim widowiskiem science fiction.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Disney 
tron: ares
Tron: Ares fot. materiały prasowe
Reklama

Jak donosi Deadline, Tron: Ares ma mieć weekend otwarcia w Ameryce Północnej na poziomie 44 mln dolarów. Przy budżecie wynoszącym 150 mln dolarów to wynik zdecydowanie poniżej oczekiwań. Co ciekawe, jest to identyczny rezultat, jaki osiągnął Tron: Dziedzictwo w 2010 roku, który nie spełnił pokładanych w nim nadziei.

Tron: Ares - box office

Do premiery pozostał jeszcze miesiąc, więc Disney wciąż ma szansę rozkręcić promocję i poprawić prognozy. Jak na razie kampania jest jednak bardzo oszczędna i poza kilkoma materiałami w sieci i obecnością na San Diego Comic-Con niewiele się wokół filmu dzieje. Dodatkowym problemem są oskarżenia wobec Jareda Leto. Nie wiadomo, czy Disney ma plan na to, jak skutecznie zwiększyć zainteresowanie produkcją, by w październiku osiągnęła lepsze wyniki.

Przedsprzedaż biletów ruszyła dwa tygodnie temu i nie jest imponująca - osiągnięto około 2 mln dolarów. Na razie prognozy globalnego otwarcia nie są znane, ale być może Disney będzie musiał liczyć na lepsze rezultaty poza Ameryką Północną.

Tron: Ares - nowy zwiastun

arrow-left
Tron: Ares - nowy zwiastun
Źródło:
arrow-right

Tron: Ares – opis fabuły

Film opowiada historię zaawansowanego programu cyfrowego o imieniu Ares, który zostaje wysłany z wirtualnego świata do rzeczywistości, by wykonać niebezpieczną misję. To pierwsze w historii ludzkości spotkanie z istotą opartą na sztucznej inteligencji.

Tron: Ares – obsada i premiera

Jared Leto wciela się w tytułowego Aresa – program z Sieci, który ma przedostać się do prawdziwego świata. Jeff Bridges powraca jako Kevin Flynn. W obsadzie znaleźli się także Evan Peters, Greta Lee, Jodie Turner-Smith, Cameron Monaghan, Sarah Desjardins, Hasan Minhaj, Arturo Castro oraz Gillian Anderson.

Premiera filmu Tron: Ares w kinach zaplanowana jest na 10 października.

Źródło: deadline.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Disney 
tron: ares
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2025
Tron: Ares Sci-Fi

Najnowsze

1 Extra Large Totoro
-

Największa maskotka Totoro wraca do sprzedaży. Cena zwala z nóg

2 Ghost of Yotei
-

Czas rozpocząć polowanie w Ghost of Yotei! Zobaczcie nowy zwiastun gry z polskim dubbingiem

3 Wiedźmin
-
Plotka

Spin-off Wiedźmina o Szczurach trafi w końcu na Netflix. Data premiery zaskakuje

4 Leonardo DiCaprio
-

To będzie kolejny film Martina Scorsese. Oscarowy duet w rolach głównych

5 Stranger Things, 5. sezon - 27 listopada (Netflix)
-

Stranger Things - inny wygląd Vecny w 5. sezonie. Grafika promocyjna ujawnia nowy wizerunek

6 Jon Bernthal
-

Punisher w Spider-Manie 4 jak grecki bóg. Jon Bernthal imponuje formą i mięśniami

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s16e03

SpongeBob Kanciastoporty

s16e04

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e181

Moda na sukces

s08e17

Ekipa z New Jersey

s27e30

Big Brother (US)

s21e09

Misja Moda

s42e10

s2025e184

Anderson Cooper 360
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

LEGO Voyagers

15

wrz

Gra

LEGO Voyagers
Humane

15

wrz

Film

Humane
Niepokorni arystokraci: Niesamowita historia miłosna

16

wrz

Film

Niepokorni arystokraci: Niesamowita historia miłosna
Wiara

17

wrz

Książka

Wiara
Dying Light: The Beast

18

wrz

Gra

Dying Light: The Beast
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Danielle Panabaker
Danielle Panabaker

ur. 1987, kończy 38 lat

Jeremy Irons
Jeremy Irons

ur. 1948, kończy 77 lat

Sanaa Lathan
Sanaa Lathan

ur. 1971, kończy 54 lat

Alessandro Borghi
Alessandro Borghi

ur. 1986, kończy 39 lat

Jimmy Fallon
Jimmy Fallon

ur. 1974, kończy 51 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 278-283. Co się wydarzy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

1670 - Adamczycha z serialu Netflixa istnieje naprawdę

7

Maja Boska to Emma Pokromska - prawdziwy wiek, skąd pochodzi, gdzie już grała?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 2. odcinek? WYNIKI z 12.09

10

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV