Tron: Ares - nowy zwiastun. Sieć atakuje Ziemię w widowiskowy sposób
Wraz z ogłoszeniem przedsprzedaży biletów w USA na Tron: Ares opublikowano nowe materiały promocyjne, w tym kolejny zwiastun oraz wideo zza kulis. Prezentują one nowe, widowiskowe sceny, których do tej pory jeszcze nie widzieliśmy.
Na miesiąc przed światową premierą amerykańskie kina rozpoczęły sprzedaż biletów na Tron: Ares. W ramach promocji do sieci trafił nowy zwiastun, wideo zza kulis oraz plakaty widowiska, które prezentują klimatyczne ujęcia z elektroniczną muzyką Nine Inch Nails w tle.
Tron: Ares – zwiastun, plakaty, materiały
Zobaczcie nowe materiały na początku pełnej galerii filmu.
Tron: Ares - opis fabuły
Tron: Ares opowiada historię zaawansowanego programu cyfrowego o imieniu Ares, który zostaje wysłany z wirtualnego świata do rzeczywistości, by wykonać niebezpieczną misję. To pierwsze w historii ludzkości spotkanie z istotą opartą na sztucznej inteligencji
Tron: Ares – obsada i premiera
Jared Leto wciela się w tytułowego Aresa – program z Sieci, który ma przedostać się do prawdziwego świata. Jeff Bridges powraca jako Kevin Flynn. W obsadzie znaleźli się także Evan Peters, Greta Lee, Jodie Turner-Smith, Cameron Monaghan, Sarah Desjardins, Hasan Minhaj, Arturo Castro oraz Gillian Anderson.
Premiera filmu Tron: Ares w kinach zaplanowana jest na 10 października.
Źródło: comicbookmovie.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
02
wrz
Metal Eden
03
wrz
Lodowy szlak: Zemsta
04
wrz
HELL is US
05
wrz
Cronos: The New Dawn
05
wrz
Eden
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1951, kończy 74 lat
ur. 1976, kończy 49 lat
ur. 1974, kończy 51 lat
ur. 1973, kończy 52 lat
ur. 1989, kończy 36 lat