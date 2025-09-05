Tron: Ares - nowy zwiastun. Sieć atakuje Ziemię w widowiskowy sposób

fot. materiały prasowe

Na miesiąc przed światową premierą amerykańskie kina rozpoczęły sprzedaż biletów na Tron: Ares. W ramach promocji do sieci trafił nowy zwiastun, wideo zza kulis oraz plakaty widowiska, które prezentują klimatyczne ujęcia z elektroniczną muzyką Nine Inch Nails w tle.

Tron: Ares – zwiastun, plakaty, materiały

Zobaczcie nowe materiały na początku pełnej galerii filmu.

Tron: Ares - wideo zza kulis

Tron: Ares - opis fabuły

Tron: Ares opowiada historię zaawansowanego programu cyfrowego o imieniu Ares, który zostaje wysłany z wirtualnego świata do rzeczywistości, by wykonać niebezpieczną misję. To pierwsze w historii ludzkości spotkanie z istotą opartą na sztucznej inteligencji

Tron: Ares – obsada i premiera

Jared Leto wciela się w tytułowego Aresa – program z Sieci, który ma przedostać się do prawdziwego świata. Jeff Bridges powraca jako Kevin Flynn. W obsadzie znaleźli się także Evan Peters, Greta Lee, Jodie Turner-Smith, Cameron Monaghan, Sarah Desjardins, Hasan Minhaj, Arturo Castro oraz Gillian Anderson.

Premiera filmu Tron: Ares w kinach zaplanowana jest na 10 października.