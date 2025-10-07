placeholder
Tron: Ares - pierwsze reakcje. Jared Leto w końcu z dobrym filmem?

Tron: Ares oficjalnie wejdzie do kin 8 października, ale w niektórych miejscach odbyły się już pokazy przedpremierowe. Część widzów podzieliła się już swoimi wrażeniami z seansu w mediach społecznościowych.
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi: sci-fi 
tron: ares jared leto
Tron: Ares Fot. Disney
Pierwsze reakcje na Tron: Ares są zaskakująco pozytywne. Zaskakująco, bo po pierwsze, Jared Leto nie miał ostatnio dobrej passy, a widzowie nadal wypominają mu role Jokera i Morbiusa, a po drugie, takie próby wskrzeszenia znanej marki po latach zwykle nie kończą się dobrze. 

Tron: Ares - co spodobało się widzom?

Czego spodziewać się po seansie Tron: Ares? Przede wszystkim dynamicznej akcji, ponieważ widzowie chwalą szybkie tempo filmu; pięknej oprawy wizualnej, dla której warto zobaczyć produkcję na dużym ekranie; a także epickiej ścieżki dźwiękowej, która komplementuje historię. Internauci uspokajają również, że film jest przyjazny dla osób, które do tej pory nie miały styczności z uniwersum, więc nie trzeba odrobić żadnego zadania domowego przed seansem. 

Warto na chwilę pochylić się nad stroną wizualną filmu. Po komentarzach widać, że to jeden z największych atutów Tron: Ares. Użytkownicy tacy jak @TheJonathanSim twierdzą, że wielokrotnie w trakcie seansu przyłapywali się na myśleniu: „To najfajniejsza rzecz, jaką widziałem w życiu”. Produkcja prezentuje się świetnie i ma swój unikalny styl, który zapada w pamięć i wyróżnia się na tle konkurencji. Z ich słów wynika, że Tron: Ares, niczym Diuna czy Blade Runner 2049, jest po prostu ucztą dla oczu, szczególnie dla fanów kina sci-fi, ze względu na ciekawie wykreowany świat z naciskiem na wyjątkową technologię.

Co widzowie sądzą o występie Jareda Leto w Tron: Ares? Większość internautów wypowiada się o nim pozytywnie, co sugeruje, że być może aktor wreszcie będzie miał rolę, która zatuszuje niesmak po Morbiusie czy Jokerze. Wiele osób chwali również Gretę Lee. Niektórzy wręcz uważają, że to ona jest prawdziwą gwiazdą widowiska. Aktorsko więc film wypada bardzo dobrze, choć postacie są ponoć nieco jednowymiarowe. 

Jak zauważyliście, do tej pory nie padło żadne słowo o fabule. To dlatego, że widzowie za często o niej nie wspominają, relacjonując wrażenia z seansu. Można się domyśleć, że jest przeciętna, kilka osób nawet pisze o tym wprost. Padło co prawda kilka pochlebnych słów o wątku dotyczącym sztucznej inteligencji, ale raczej nie ma się co oszukiwać  – to nie głęboka historia jest głównym atutem filmu, tylko zachwycająca oprawa wizualna i ścieżka dźwiękowa

Źródło: X

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi: sci-fi 
tron: ares jared leto
