Pojazdy z Tron: Ares były prawdziwe. Taki pomysł był już wcześniej

Designer Darren Gilford​, który pracował nad Tronem: Dziedzictwo i Tronem: Ares przyznał, że w nowym filmie zrealizowano wiele pomysłów z filmu Josepha Kosinskiego, który nie doczekał się realizacji. Dodał też, że pojazdy użyte w filmie zbudowano naprawdę.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  tron: ares 
Tron: Ares - premiera kinowa odbędzie się 10 października 2025 roku Fot. Materiały prasowe
Tron: Ares to prawdziwa zagadka. Z jednej strony negatywnie oceniony przez krytyków (57% w serwisie Rotten Tomatoes), a z drugiej w guście widowni (87% na tej samej stronie), która jednocześnie nie jest szczególnie chętna do tego, by iść do kina i pozwolić produkcji zarobić, ponieważ box office zapowiada się na razie bardzo słabo. Chwalone są w nim, nawet w negatywnych opiniach, efekty specjalne oraz połączenie świata cyfrowego z rzeczywistym. Duża w tym zasługa charakterystycznych pojazdów, które po raz pierwszy były... prawdziwe.

Pierwszy klip z 4. sezonu Star Trek: Strange New Worlds. U.S.S. Enterprise na ratunek!

Darren Gilford to designer, który pracował nad Tronem: Dziedzictwo, ale tam pojazdy znane w serii były zwykłymi motocyklami, na które nałożono efekty specjalne. W 2015 i 2016 roku mówiono o kontynuacji, którą miałby wyreżyserować Joseph Kosinski, do czego ostatecznie nie doszło. Pracowano wówczas jednak nad szkicami koncepcyjnymi, a wiele pomysłów z niezrealizowanej produkcji trafiło do Tron: Ares - włącznie z motywem przeplatania się obydwu światów.

Tym razem była szansa na zrealizowanie również projektów z szkiców koncepcyjnych. Naciskał na to szczególnie reżyser,  Joachim Rønning. Chciał on, żeby po ulicach prawdziwych miast poruszały się prawdziwe pojazdy, które wyglądają jak wyjęte z innego świata. Proces ich stworzenia była skomplikowany. Potrzebne było chociażby zamontowanie źródła energii wewnątrz motocyklów, aby podtrzymywać charakterystyczne światło. 

Źródło: variety.com

