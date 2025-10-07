Tron: Ares - czy wracają bohaterowie z filmu Tron: Dziedzictwo? Oto odpowiedź!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Nie mamy dobrych wiadomości dla fanów filmu Tron: Dziedzictwo, czyli poprzedniej odsłony franczyzy science fiction. Po uroczystej premierze wiemy, że żadna postać z tamtej produkcji nie pojawia się w Tron: Ares. W jednej scenie widać jedynie zdjęcie Quorry (Olivia Wilde), które potwierdza, że nadal żyje w prawdziwym świecie. To raczej easter egg niż większa chęć nawiązania do poprzednika.

Tron: Ares - opis fabuły

Tron: Ares opowiada historię niezwykle zaawansowanego cyfrowego programu o imieniu Ares, który zostaje wysłany z wirtualnej rzeczywistości do świata ludzi z niebezpieczną misją. To pierwsze w historii ludzkości spotkanie z istotą opartą na sztucznej inteligencji.

Tron Ares - obsada, premiera

W tytułową rolę wciela się Jared Leto, a jego bohater – cyfrowy byt Ares – ma za zadanie przekroczyć granicę między światem maszyn a rzeczywistością. Do obsady dołącza również Jeff Bridges, ponownie grający Kevina Flynna. Na ekranie zobaczymy też Evana Petersa, Gretę Lee, Jodie Turner-Smith, Camerona Monaghana, Sarah Desjardins, Hasana Minhaja, Arturo Castro oraz Gillian Anderson.

Premiera kinowa filmu Tron: Ares zaplanowana jest na 10 października.