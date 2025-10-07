Tron: Ares - czy wracają bohaterowie z filmu Tron: Dziedzictwo? Oto odpowiedź!
Tron: Ares rozgrywa się po wydarzeniach z filmu Tron: Dziedzictwo. Od miesięcy trwają dyskusje i spekulacje, czy główni bohaterowie powrócą w nowej historii – w końcu ich role były kluczowe dla tego świata. Po uroczystej premierze odpowiedź jest jednoznaczna.
Nie mamy dobrych wiadomości dla fanów filmu Tron: Dziedzictwo, czyli poprzedniej odsłony franczyzy science fiction. Po uroczystej premierze wiemy, że żadna postać z tamtej produkcji nie pojawia się w Tron: Ares. W jednej scenie widać jedynie zdjęcie Quorry (Olivia Wilde), które potwierdza, że nadal żyje w prawdziwym świecie. To raczej easter egg niż większa chęć nawiązania do poprzednika.
Tron: Ares - opis fabuły
Tron: Ares opowiada historię niezwykle zaawansowanego cyfrowego programu o imieniu Ares, który zostaje wysłany z wirtualnej rzeczywistości do świata ludzi z niebezpieczną misją. To pierwsze w historii ludzkości spotkanie z istotą opartą na sztucznej inteligencji.
Tron Ares - obsada, premiera
W tytułową rolę wciela się Jared Leto, a jego bohater – cyfrowy byt Ares – ma za zadanie przekroczyć granicę między światem maszyn a rzeczywistością. Do obsady dołącza również Jeff Bridges, ponownie grający Kevina Flynna. Na ekranie zobaczymy też Evana Petersa, Gretę Lee, Jodie Turner-Smith, Camerona Monaghana, Sarah Desjardins, Hasana Minhaja, Arturo Castro oraz Gillian Anderson.
Premiera kinowa filmu Tron: Ares zaplanowana jest na 10 października.
Źródło: comicbookmovie.com
