Jared Leto nie wychodzi z roli przy Tron: Ares. Ekipa zwraca się do niego imieniem postaci z filmu

fot. materiały prasowe

Jared Leto słynie z tego, że bardzo głęboko wchodzi w odgrywane role. Działał tak m.in. przy Legionie samobójców czy Morbiusie. Przy okazji tego pierwszego wysyłał członkom obsady zdechłe zwierzęta w pudełkach w formie prezentu. Okazuje się, że aktor nie porzucił kontrowersyjnego sposobu wsiąkania w postać. Wypowiedział się o tym Jeff Bridges, który współpracuje z nim przy Tron: Ares.

Wcześniej go nie spotkałem. Zastanawiałem się: "Jak to będzie wyglądać?" [...] To było interesujące. Zapytałem: "Jak się ma Jared? Jak on pracuje?" Odpowiedziano mi: "Wszystko z nim w porządku. Wiesz, mówimy na niego Ares." Odpowiedziałem: "Och, to bardzo interesujące."

Tron: Ares - obsada, fabuła, premiera

Projekt reżyseruje Joachim Rønning na podstawie scenariusza Jessego Wigutowa i Jacka Thorne'a. Za produkcję i dystrybucję odpowiada Disney.

W głównych rolach występują: Jared Leto, Jodie Turner-Smith i Greta Lee. W obsadzie są również Evan Peters, Gillian Anderson, Monaghan i Sarah Desjardins.

Historia skupia się na programie zwanym Ares, który zostanie przeniesiony z cyfrowego świata do rzeczywistego z niebezpieczną misją. Będzie to pierwsza styczność ludzkości z istotami sztucznej inteligencji.

Tron: Ares - premiera 10 października 2025 roku.