Wideo zapowiada Tron: Ares. To wojna cyfrowego świata z rzeczywistym

Nowym hasłem reklamowym filmu Tron: Ares są słowa "rozpoczyna się wojna o nasz świat". Wideo pokazuje sceny ze zwiastuna, ale również ma kilka ujęć, które w zapowiedziach się nie pojawiały. Można zauważyć, że po oskarżeniach wobec Jareda Leto, który gra głównego bohatera, nacisk na jego postać w zapowiedzi jest dziwnie wręcz ograniczony.

Tron: Ares - zapowiedź

Tron: Ares - opis fabuły

Tron: Ares opowiada historię niezwykle zaawansowanego programu cyfrowego o imieniu Ares, który zostaje wysłany z wirtualnego świata do rzeczywistości z niebezpieczną misją. To pierwsze w historii ludzkości spotkanie z istotą opartą na sztucznej inteligencji.

Tron: Ares - obsada, premiera

Jared Leto wciela się w tytułowego Aresa - postać z Sieci, która ma za zadanie przedostać się do prawdziwego świata. Jeff Bridges powraca jako Kevin Flynn. W obsadzie znaleźli się również Evan Peters, Greta Lee, Jodie Turner-Smith, Cameron Monaghan, Sarah Desjardins, Hasan Minhaj, Arturo Castro i Gillian Anderson.

Premiera filmu Tron: Ares w kinach zaplanowana jest na 10 października.