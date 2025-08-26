Wideo zapowiada Tron: Ares. To wojna cyfrowego świata z rzeczywistym
Disney opublikował nowe wideo promujące superprodukcję Tron: Ares. Kilka widowiskowych scen i otwarcie komunikowane hasło: to będzie wojna o świat rzeczywisty. Wygląda na to, że sugerowana inwazja programów z Sieci stanie się faktem.
Nowym hasłem reklamowym filmu Tron: Ares są słowa "rozpoczyna się wojna o nasz świat". Wideo pokazuje sceny ze zwiastuna, ale również ma kilka ujęć, które w zapowiedziach się nie pojawiały. Można zauważyć, że po oskarżeniach wobec Jareda Leto, który gra głównego bohatera, nacisk na jego postać w zapowiedzi jest dziwnie wręcz ograniczony.
Tron: Ares - zapowiedź
Zobaczcie nowe wideo i dajcie znać w komentarzach!
Tron: Ares - opis fabuły
Tron: Ares opowiada historię niezwykle zaawansowanego programu cyfrowego o imieniu Ares, który zostaje wysłany z wirtualnego świata do rzeczywistości z niebezpieczną misją. To pierwsze w historii ludzkości spotkanie z istotą opartą na sztucznej inteligencji.
Tron: Ares - obsada, premiera
Jared Leto wciela się w tytułowego Aresa - postać z Sieci, która ma za zadanie przedostać się do prawdziwego świata. Jeff Bridges powraca jako Kevin Flynn. W obsadzie znaleźli się również Evan Peters, Greta Lee, Jodie Turner-Smith, Cameron Monaghan, Sarah Desjardins, Hasan Minhaj, Arturo Castro i Gillian Anderson.
Premiera filmu Tron: Ares w kinach zaplanowana jest na 10 października.
Źródło: Disney
