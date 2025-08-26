Reklama
Wideo zapowiada Tron: Ares. To wojna cyfrowego świata z rzeczywistym

Disney opublikował nowe wideo promujące superprodukcję Tron: Ares. Kilka widowiskowych scen i otwarcie komunikowane hasło: to będzie wojna o świat rzeczywisty. Wygląda na to, że sugerowana inwazja programów z Sieci stanie się faktem.
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Disney 
tron: ares
Tron: Ares fot. materiały prasowe
Nowym hasłem reklamowym filmu Tron: Ares są słowa "rozpoczyna się wojna o nasz świat". Wideo pokazuje sceny ze zwiastuna, ale również ma kilka ujęć, które w zapowiedziach się nie pojawiały. Można zauważyć, że po oskarżeniach wobec Jareda Leto, który gra głównego bohatera, nacisk na jego postać w zapowiedzi jest dziwnie wręcz ograniczony. 

Tron: Ares - zapowiedź

Zobaczcie nowe wideo i dajcie znać w komentarzach!

Tron: Ares - opis fabuły

Tron: Ares opowiada historię niezwykle zaawansowanego programu cyfrowego o imieniu Ares, który zostaje wysłany z wirtualnego świata do rzeczywistości z niebezpieczną misją. To pierwsze w historii ludzkości spotkanie z istotą opartą na sztucznej inteligencji.

Tron: Ares

arrow-left
Tron: Ares
fot. materiały prasowe
arrow-right

Tron: Ares - obsada, premiera

Jared Leto wciela się w tytułowego Aresa - postać z Sieci, która ma za zadanie przedostać się do prawdziwego świata. Jeff Bridges powraca jako Kevin Flynn. W obsadzie znaleźli się również Evan Peters, Greta Lee, Jodie Turner-Smith, Cameron Monaghan, Sarah Desjardins, Hasan Minhaj, Arturo Castro i Gillian Anderson.

Premiera filmu Tron: Ares w kinach zaplanowana jest na 10 października.

Źródło: Disney

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 260-264. Co się wydarzy?

5

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

6

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

7

Natalia Janoszek w Big Brotherze. Weszła już do domu Wielkiego Brata

8

Na sygnale: kiedy premiera nowego sezonu serialu? Już wiadomo

9

Sydney Sweeney odniosła się do krytyki mydła o zapachu… wody po jej kąpieli

10

Aubrey Plaza w pierwszym wywiadzie po śmierci męża. Zdobyła się na szczere wyznanie

