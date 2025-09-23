Powstaje kolejna Mafia? Aktorka z Dawnych stron mogła zdradzić zbyt wiele
Choć od premiery ostatniej części, Mafia: The Old Country, minęło zaledwie kilka miesięcy, wszystko wskazuje na to, że kolejna odsłona może być już w produkcji.
W sierpniu tego roku ukazała się gra Mafia: The Old Country, która spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem zarówno krytyków, jak i graczy. Choć twórcy porzucili otwarty świat na rzecz bardziej liniowej rozgrywki, fabuła zyskała na głębi i wyrazistości. Mimo niedawnej premiery, kolejna odsłona serii może być już w produkcji. Źródło informacji wydaje się wiarygodne, ponieważ jest związane z pracami nad grą.
Podczas transmisji na żywo na Twitchu aktorka Carina Conti, która w Mafia: Dawne strony wcieliła się w postać Isabelli Torrisi, zaskoczyła fanów, zdradzając, że wewnętrznie zatwierdzono już prace nad nową częścią.
Jej wypowiedź wywołała falę spekulacji. Nie wiadomo, czy aktorka powiedziała o jedno słowo za dużo, czy też faktycznie ujawniła kulisy planów deweloperów. Nie sprecyzowała również, czy nadchodząca gra będzie bezpośrednią kontynuacją The Old Country, czy też stanowić będzie zupełnie nową, niezależną historię.
Źródło: Twitch
