Tulsa King - finałowy zwiastun 3. sezonu. Zapowiada się wojna o wpływy

Zgodnie z zapowiedziami Manfrediego czeka wojna o wpływy. Wszystko za sprawą nowych graczy, którym przewodzi postać grana przez Roberta Patricka. Niegdyś ścigał Arnolda Schwarzeneggera w Terminatorze 2, a teraz zmierzy się z Sylvestrem Stallone'em. Finałowy zwiastun 3. sezonu Tulsa King zapowiada wiele emocji i wrażeń.

Tulsa King – zwiastun 3. sezonu

Na końcu zwiastuna pojawia się nowa postać grana przez Samuela L. Jacksona, który będzie bohaterem nakręconego już spin-offu. Po wydarzeniach z trzeciego sezonu jego bohater wyjeżdża do Nowego Orleanu, gdzie rozgrywać się będzie akcja serialu NOLA King.

Tulsa King – o czym 3. sezon?

Najnowszymi wrogami Dwighta Manfrediego (Sylvester Stallone) będzie klan Dunmire, który nie gra zgodnie z zasadami. To zmusza Dwighta do walki o wszystko, co zbudował, oraz o ochronę swojej rodziny.

W obsadzie znajdują się również Martin Starr, Jay Will, Annabella Sciorra, Neal McDonough, Robert Patrick, Beau Knapp, Bella Heathcote, Chris Caldovino, McKenna Quigley Harrington, Mike “Cash Flo” Walden, Kevin Pollak, Vincent Piazza, Frank Grillo, Michael Beach, James Russo, Garrett Hedlund oraz Dana Delany.

Amerykańska premiera 3. sezonu Tulsa King odbędzie się 21 września. Na razie nie wiadomo, kiedy serial zadebiutuje w Polsce na platformie SkyShowtime.