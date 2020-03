TVP Sport zmienia ramówkę na czas pandemii koronawirusa. Wróci Kapitan Tsubasa

Na czas pandemii koronawirusa od czwartku 19 marca 2020 roku stacja TVP Sport zmienia ramówkę. Kultowy serial animowany Kapitan Tsubasa będzie emitowany od czwartku codziennie od 8:00 do 10:00. O 17:00 swoją emisję będzie miał program Gol Retro, a o 17:30 - Retro TVP Sport. Jaki program zostanie wyemitowany w tym paśmie? O tym zdecydują dzień wcześniej użytkownicy Twittera. 19:30 to godzina zarezerwowana dla archiwalnych transmisji na życzenie - dzień wcześniej wybiorą ją internauci na Facebooku za pomocą głosowania. 21:45 to czas na sportowy dokument, a 23:15 - materiały o boksie.

Canal+ Sport z kolei uruchomił od poniedziałku nowy program na żywo pod tytułem Dobry Wieczór Sport. Przygotowano również sporo pozycji archiwalnych dla widzów, którzy na czas epidemii pozostają w domach. Ramówkę zmienił też Eleven Sports - zaczął emisję codziennego programu Eleven Call Live, specjalnych wydań magazynu #ElevenF1 oraz powtórek najciekawszych sportowych wydarzeń.