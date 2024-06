Twisters - nauka i zmiany klimatu dużo ważniejsze niż w pierwszym filmie. Są prognozy box office

Universal

Reklama

Choć do premiery filmu Twisters zostało jeszcze kilkanaście dni, w sieci już pojawiły się prognozy box office dla kontynuacji hitowej produkcji z 1996 roku. Analitycy firmy The National Research Group szacują, że ekranowa opowieść w weekend otwarcia w USA i Kanadzie wygeneruje wpływy w wysokości ok. 55 mln USD; inna z cenionych w branży firm, The Quorum, mówi o 54-61 mln USD. Odpowiedzialne za film studio Universal jest w swoich prognozach ostrożniejsze i wspomina o przedziale 40-45 mln USD.

Wiemy już, że twórcy Twisters postanowili znacznie mocniej niż w pierwszej części opierać się na faktach naukowych i analizach dotyczących zmian klimatu, chcąc uniknąć w ten sposób zarzutów ze strony widzów. Doradzający przy produkcji Kevin Kelleher w trakcie szczytu klimatycznego, do którego doszło 2 dni temu w Los Angeles, stwierdził:

Minęło 30 lat, dziś każdy posiada telefon komórkowy. Ludzie mają dostęp do wielu danych, które wcześniej były zarezerwowane wyłącznie dla naukowców - mogą na radarze śledzić burze i tornada. Wybierz się na Środkowy Zachód USA, a dojdziesz do wniosku, że każdy jest tam świadomy wszystkiego, co związane z pogodą. Jeśli więc tym razem nie zrobimy tego dobrze, będzie to wielka wtopa. Nie chcemy, by wiele osób mających świadomość na temat zmian klimatu zaczęło mówić o naszym filmie negatywnie.

Kelleher dodał jednak, że w produkcji i tak zobaczymy kilka "hollywoodzkich upiększeń", kojarzących się bardziej z science fiction niż kwestiami naukowymi.

Najlepsze filmy (post)apkaliptyczne wszech czasów

60. Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 1 (2014)

Zobacz także:

Film Twisters zadebiutuje w Polsce 18 lipca.