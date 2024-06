Twisters powstał zbyt późno? Tak twierdzi reżyser pierwszej części

fot. Universal Pictures

Twisters pojawi się na ekranach w 2024 roku, czyli prawie 30 lat po premierze hitu Twister Jana de Bonta. Jest to duchowy, nie fabularny sequel hitu z 1996 roku. Zdaniem De Bonta nowy film powinien być zrobiony dawno temu po sukcesie jego hitu. Dlaczego tak sądzi?

Twisters powstał za późno

Według De Bonta film powinien powstać jakie 15 lat temu. Jego zdaniem chodzi o kwestie wizualne, które sprawiały, że jedynka nadal wygląda dobrze. Tak powiedział w rozmowie z comicbook.com.

- Myślę, że powinni byli to zrobić jakieś 15 lat temu, ponieważ wówczas mogli mieć szansę stworzyć kombinację efektów komputerowych z praktycznymi, a teraz wszystko będzie za bardzo oparte na CGI. To jednak jest tańsze. To wszystko jest teraz inne. Mój film byłby trudny do zremake'owania, ale w sumie, po co robić remake? Co byś poprawił? Czasem trzeba to zostawić w spokoju albo po prostu zrobić prawdziwy sequel, rzeczową kontynuację historii, a nie po prostu kompletnie inną fabułę. Nie wiem, ale jestem ciekaw co z tego wyszło.

Twisters - premiera w kinach w lipcu 2024 roku.