Twisters bardzo szybko na VOD. Jest data premiery światowej

fot. Melinda Sue Gordon // Universal Pictures // Warner Bros. Pictures // Amblin Entertainment

Reklama

Twisters miał premierę kinową 19 lipca i stał się hitem tylko... w Ameryce Północnej. Na świecie film notuje fatalne wyniki i ma niezwykle małe zainteresowanie. Nic więc dziwnego, że Twisters będzie dostępny online zaledwie kilka tygodni po premierze na wielkim ekranie.

Twisters online - kiedy premiera w VOD?

Według When to Stream premiera światowa Twisters online odbędzie się 13 sierpnia 2024 roku. Wygląda na to, że w Polsce również może trafić do VOD tego samego dnia. W sklepie Amazona już trwa przedsprzedaż w cenie 54,99 zł za wersję HD i 4K. Mowa o serwisach VOD, w których kupujemy dostęp do wersji cyfrowej.

Na razie Universal Pictures oficjalnie nie komunikuje daty, ale When to Stream do tej pory zawsze miało rację w temacie premiery VOD.

Twisters do tej pory zebrało w box office 274,3 mln dolarów z całego świata. Prawie 200 mln pochodzi z samych Stanów Zjednoczonych.