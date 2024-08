Kang miał zwyciężyć? Przecieki o pierwotnej fabule nowych Avengersów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel Studios na Comic-Conie ogłosiło, że Robert Downey Jr. wraca do MCU jako złowrogi Doktor Doom. Nikogo nie zdziwiła więc zmiana tytułu kolejnej części Avengersów z The Kang Dynasty na Doomsday, sugerująca zrezygnowanie z Kanga jako głównego złoczyńcy Sagi Multiwersum. Wiele osób jednak zastanawia się, jak mógł wyglądać ten pierwotny pomysł na film. I być może mamy odpowiedź na to pytanie.

Najważniejsi bohaterowie The Kang Dynasty

Według wcześniejszych doniesień ważną rolę w filmie mieli odgrywać Spider-Man Tobeya Maguire'a i Wolverine Hugh Jackmana. Scooper MTTSH wyjawił jednak, że wszystkie trzy Pajączki miały być ujawnione jako "istoty prymarne" swoich światów. Wcześniej mogliśmy usłyszeć to określenie między innymi w filmie Deadpool & Wolverine.

Istotami prymarnymi oprócz wariantów Spider-Mana mieli być także Wolverine i Ghost Rider Nicolasa Cage'a. Wszyscy bohaterowie mieli być sercem fabuły i ich relacja miała odgrywać istotną rolę. To oznacza, że Pajączki Maguire'a, Toma Hollanda i Andrew Garfielda miały się ponownie spotkać po wydarzeniach ze Spider-Man: Bez drogi do domu.

Przecieki o pierwotnej fabule nowych Avengersów

TVA w filmie Avengers: The Kang Dynasty miało gromadzić istoty prymarne z całego multiwersum, ponieważ organizacja wierzyła, że tylko one będą w stanie pokonać Radę Kangów. Wśród nich byłyby właśnie wszystkie trzy ekranowe warianty Pajączka. Ostatecznie superbohaterowie ponieśliby jednak klęskę, co doprowadziłoby do upadku multiwersum i stworzenia Battleworld przez Kanga. W ten sposób powstałoby tło pod konflikt z Avengers: Secret Wars, gdzie cały szereg postaci z MCU musiałby połączyć siły, by uratować sytuację.

Nie wiadomo, jak bardzo fabuła zmieni się po zwolnieniu Jonathana Majorsa i ujawnieniu Dooma jako nowego głównego złoczyńcy. Jeśli plotki są jednak prawdziwe, Kang miał zwyciężyć, przynajmniej w Avengers: The Kang Dynasty.

