Twórca Halloween ostro skrytykował kontynuację klasyka? Niespodzianka - to nie był prawdziwy John Carpenter

fot. Universal Pictures

Reklama

W czasie pandemii wielką popularność zdobył serwis Letterboxd, który pozwalał na stworzenie konta i dzielenie się swoimi recenzjami produkcji, które się obejrzało w danej chwili. To bardzo popularna strona, na której konta ma założone nawet kilku reżyserów z prawdziwego zdarzenia. Wśród nich przez jakiś czas był "John Carpenter", legendarny twórca m.in. Coś czy Halloween.

Na koncie "Johna Carpentera" pojawiły się pochlebne recenzje jego ikonicznych dzieł, ale też krytyka tych gorzej przyjętych. Tak pisał o Wspomnieniach niewidzialnego człowieka: "Nienawidzę tej ku*y gó**a. Każda kopia powinna spłonąć." Wypowiedział się też o Halloween 2, którego już nie reżyserował, ale był współscenarzystą:

Zapłacili mi więcej forsy niż widziałem w życiu na oczy za napisanie scenariusza do kontynuacji do filmu, który żadnej nie potrzebował. Wziąłem czek i wydałem pieniądze na piwo, żeby jakoś przebrnąć przez pisanie tego. Spojrzałem na ostateczny scenariusz, którego napisanie zajęło mi dwa dni i powiedziałem: "Wow, ale gó**o." I było nim. Pokładałem nadzieję w reżyserze, Ricku Rosenthalu, ale zawiódł. Podejrzewam, że oczekiwałem od niego cudotwórstwa, ale nikomu to by się nie udało. Nie żałuję zatrudnienia go.

Twórca Halloween ostro skrytykował kontynuację klasyka?

Okazało się, że wszystko to... Nie zostało napisane przez Johna Carpentera. Reżyser za pośrednictwem konta X (wcześniej Twitter) opublikował następujący wpis:

Czym jest, do licha, Letterboxd!??

Fejkowe konto od tamtego momentu zostało już usunięte.