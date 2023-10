Halloween - John Carpenter o tym, dlaczego Michael Myers nigdy nie umrze. Porównał postać do Godzilli

fot. Universal Pictures // Blumhouse Productions // Miramax

Reklama

John Carpenter jest legendarnym reżyserem w Hollywood, który znany jest ze stworzenia kilku kultowych horrorów (Mgła, Coś). Ale przede wszystkim nakręcił Halloween w 1978 roku, zapoczątkowując serię slasherów z zamaskowanym Michaelem Myersem. Co ciekawe słynny twórca nigdy nie nakręcił żadnej kontynuacji, remake'u, ani rebootu tej franczyzy. A w ostatnim filmie z serii, będącym też finałem trylogii - Halloween. Finał (2022) - główny złoczyńca został zabity, co podzieliło fanów.

W ostatnim czasie reżyser wziął udział w panelu na New York Comic Con, gdzie wyjaśnił, dlaczego Michael Myers nigdy tak naprawdę nie może umrzeć. Jeśli widzowie chcą bardziej ugruntowanego przedstawienia tego złoczyńcy to wybiorą oryginalny film. Ale jeśli chcą, aby ciągle zabijał to też znajdą taką część, jak np. Halloween zabija z 2021 r.

Cóż, powiem wam coś - to postać uniwersalna. Jeśli chcesz pierwszy film - dostajesz to. Jeśli chcesz, żeby zabijał przez cały czas - też to masz [w innym filmie]. Innym uniwersalnym potworem jest Godzilla.

Halloween. Finał było reklamowane jako zakończenie historii Michaela Myersa i Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), ale nie jako koniec całej serii. Carpenter wyjaśnił, że tego złoczyńcy tak naprawdę nie da się zabić, więc prawdopodobnie powróci jeszcze w przyszłości. Niedawno Miramax nabył prawa do serii Halloween z zamiarem stworzenia serialu telewizyjnego i możliwe, że też kinowego uniwersum, więc jest pewne, że Myers powróci w takiej lub innej formie.

foto. materiały prasowe

Zobacz także:

Sprawdźcie poniżej ranking najlepszych horrorów w historii według serwisu Ranker, w którym internauci swoimi głosami zadecydowali o ostatecznej kolejności.

Najlepsze horrory w historii [WIELKI RANKING WIDZÓW] - miejsca od 75. do 51.

75. Postrach nocy (1985)

Najlepsze horrory w historii [WIELKI RANKING WIDZÓW] - miejsca od 50. do 26.

50. 30 dni mroku (2007)

Najlepsze horrory w historii [WIELKI RANKING WIDZÓW] - miejsca od 25. do 1.