Twórca Synów Anarchii opuścił pokład nowego serialu Netflixa. Ostatni odcinek powstanie bez niego

Kurt Sutter, znany ze stworzenia hitowych Synów Anarchii, stworzył dla Netflixa nowy serial, a konkretnie western o tytule The Abandons. Produkcja z Gillian Anderson i Leną Headey miała w ciągu następnych trzech tygodni zakończyć zdjęcia. Teraz nieoczekiwanie dowiadujemy się od Deadline o odejściu Suttera z tego projektu. Otto Bathurst, producent wykonawczy i reżyser, oraz Rob Askins, współproducent, mają pilnować prac na planie i dokończyć pozostały do nakręcenia odcinek. Netflix oraz reprezentanci Suttera odmawiają komentarza w sprawie.

Wedle pogłosek za kulisami dochodziło do pewnych spięć między Sutterem a jego współpracownikami. To on przygotował scenariusz do serialu, ale wykroczył poza budżet. Oryginalnie produkcja miała liczyć sobie dziesięć odcinków, ale skrócono to do ośmiu. Później do siedmiu, ale pierwszy odcinek okazał się tak naładowany akcją, że przez czas trwania wynoszący niemal dwie godziny zdecydowano się go podzielić na pół. Z tego powodu serial znów liczy sobie osiem odcinków. To wszystko miało być kością niezgody między twórcą, producentami a obsadą.

To nie pierwszy raz, kiedy Sutter opuszcza projekt w nieprzyjemnych okolicznościach. To samo stało się przy okazji Mayans MC. Wówczas oskarżono go o wrogie zachowanie na planie i nieodpowiednie warunki pracy.

The Abandons - co wiadomo?

Twórcą, showrunnerem i scenarzystą jest Kurt Sutter, którego doskonale znamy z hitu Synowie Anarchii. Akcja rozgrywa się w latach 50. XIX wieku. Fabuła skupia się wokół Fiony Nolan, w którą wciela się Lena Headey. Pobożna Irlandka będzie musiała walczyć z europejskimi arystokratami o dom, który niedawno nabyła w Oregonie.

W obsadzie The Abandons są między innymi Lena Headey, znana wielu fanom jako Cersei Lannister z Gry o tron, a także Gillian Anderson, która zagrała Danę Scully w serialu Z Archiwum X. Aktorki mają zagrać "dwie matki pogrążone w krwawym sporze" i obie znajdują się na poniższych zdjęciach z planu.