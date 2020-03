Twórcę Watchmen cieszy zmiana podejścia w MCU. Jest gotów do współpracy

Damon Lindelof jest płodnym twórcą docenianym przez widzów i krytyków. Jego ostatni serial Watchmen dla HBO zachwycił wielu fanów, a na pewno nie jest to jego ostatni tak szeroko komentowany projekt. Czy będzie miał kiedyś możliwość stworzenia filmu lub serialu dla Marvel Studios? Twórca w jednym z wywiadów zdradził, że istnieje taka możliwość.

Showrunner serialu Watchmen zwrócił przede wszystkim uwagę, że nadchodzący serial WandaVision jest dowodem na to, że w Marvel Studios zmieniono nieco podejście do tworzenia swoich produkcji i mogą być one coraz bardziej odważne i nie muszą być tworzone według sprawdzonej receptury.

Mam chęć stworzenia czegoś dla Marvela, cokolwiek osadzonego w tym uniwersum, co by mi odpowiadało. Zaszły tam pewne interesujące zmiany. Dla przykładu przyjrzałem się procesowi produkcyjnemu serialu WandaVision i pomyślałem sobie: Ok, to wygląda ciekawie. Jestem zainteresowany zwłaszcza formatem telewizyjnym.

Twórca skomentował też możliwość wzięcia udziału w jednym z projektów z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Przyznał, że chciałby tego, ale nie w najbliższym czasie, a może nawet za dziesięć lat. Byłby jednak otwarty na współpracę w przyszłości.

Do kin wszedł własnie nowy film, do którego scenariusz pisał Lindelof. Jest to produkcja zatytułowana The Hunt, za kamerą której stanął Craig Zobel.