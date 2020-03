Flash - co dalej w serialu? Zwiastun i zdjecia z 15. odcinka 6. sezonu

Flash zadebiutuje 17 wraz z 15. odcinkiem 6 sezonu, który zatytułowano The Exorcism of Nash Wells. W nim Barry Allen zmierzy się ze swoim wrogiem Reverse-Flash. Do sieci trafiły materiały promujące nadchodzący epizod.

W międzyczasie pozostali bohaterowie z Joe i Scarlett na czele, również będą musieli ścigać się z czasem, aby znaleźć niebezpieczną postać o pseudonimie Sunshine, która sprawiła wiele kłopotów w centrum miasta. Zobaczcie zdjęcia oraz zwiastun:

Flash - zdjęcia z 15. odcinka 6. sezonu