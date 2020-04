The Last of Us 2 i Marvel's Iron Man VR opóźnione przez koronawirusa

W maju mieliśmy zagrać w dwa potencjalne hity na PlayStation 4. 15 maja swoją premierę miała mieć gra Marvel’s Iron Man VR, z kolei pod koniec miesiąca miała na nas czekać historia pokazująca losy Ellie w grze The Last of Us: Part II. Te premiery już nie obowiązują. Sony poinformowało o ich przesunięciu. Co gorsza dla graczy - nowe daty nie zostały ujawnione.

Jak czytamy w komunikacie Sony, który został zamieszczony na Twitterze:

Logistycznie, globalny kryzys uniemożliwia nam zapewnienie doświadczeń, na które zasługują nasi gracze - czytamy we wpisie.

Oznacza to, że obie gry są na takim etapie produkcji, że nie istniało zagrożenie opóźnienia wynikające z problemów w procesie developingu. Kłopotem logistycznym okazała się sytuacja epidemiologiczna z koronawirusem na świecie i wielka niewiadoma z tym związana, co będzie w przyszłości.