Twórcy Days Gone pracują nad nową marką dla PlayStation

Bend Studio z siedzibą w Oregonie nie próżnuje. Po zakończeniu prac nad Days Gone nadszedł czas na chwilę odpoczynku i pojawiły się pomysły na sequel gry. Ten jak wiemy, został przez Sony pogrzebany i na kontynuację nie ma szans. Przynajmniej nie teraz. Ale prace w studiu trwają, tyle tylko, że nad zupełnie nową marką.

Hermen Hulst, szef działu PlayStation Studio, w wywiadzie opublikowanym na łamach oficjalnego blogu PlayStation, przyznał, że Bend Studio pracuje nad nowym projektem, którego szczegółów jeszcze nie chce zdradzić. Potwierdził natomiast, że ma to być gra z otwartym światem. Na tym kończą się konkretne informacje.

Możemy domniemywać jedynie, że w nowej produkcji studia z bazą w Oregonie pojawią się elementy, które miały się znaleźć w sequelu Days Gone. W kończy część pomysłów z "dwójki" mogła przypaść do gustu mocodawcom z Sony, więc dlaczego miałyby się one zmarnować?