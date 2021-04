Days Gone na PC z datą premiery. Zwiastun przedstawia ulepszoną oprawę

fot. SIE

Days Gone to kolejna (po Horizon: Zero Dawn) produkcja znana z konsol Sony, która doczeka się portu na PC. Gra stworzona przez Bend Studio trafi na Steam oraz Epic Game Store już 18 maja tego roku, a już teraz w sieci pojawił się zwiastun tej produkcji w nowym wydaniu.

Gracze pecetowi mogą liczyć na kilka ulepszeń, które obejmować będą między innymi odblokowaną płynność, zwiększony zasięg widzenia czy wsparcie dla ekranów ultra-wide. Nie zabraknie też możliwości dostosowania sterowania przy pomocy klawiatury i myszy oraz obsługi rożnego rodzaju kontrolerów.

Warto również przypomnieć, że niedawno do sieci trafiły informacje wskazujące na to, że w planach był sequel Days Gone. Sony nie dało jednak zielonego światła tej produkcji i nie wiadomo czy historia zostanie kiedykolwiek kontynuowana.