fot. NBC

Przyjaciele byli uznawani w swoim czasie za jeden z bardziej progresywnych seriali. To jednak nie oznacza, że takie podejście nie spotykało się z problemami po drodze. Współtwórcy produkcji, David Crane i Marta Kauffman, zdradzili o swoim konflikcie z jednym z producentów wykonawczych NBC. Poszło o postać Courtney Cox, czyli Monicę Geller.

Twócy Przyjaciół musieli walczyć o postać Courtney Cox

W odcinku pilotażowym Monica trafia do łóżka z mężczyzną, którego zna z pracy. Robi to na pierwszej randce. Okazuje się, że to właśnie to było kością niezgody pomiędzy producentami a współtwórcami. Tak o tym opowiedział David Crane:

Gość, który tym wszystkim rządził powiedział: "Nie polubimy Monici skoro sypia z tym kolesiem na pierwszej randce." My z kolei broniliśmy tej decyzji, bo dzięki niej łatwiej się współczuło Monice. Chcieli udowodnić, że publiczności się ta decyzja nie spodoba i dlatego stworzyli kwestionariusz dla naszej publiczności podczas prób. Pytanie brzmiało, mniej więcej: "Kiedy Monica idzie do łóżka z facetem na pierwszej randce, to jest: A) prostytutką, B) ladacznicą?" Ludzie odpowiedzieli: "Nie, to normalne."

To nie był jedyny przypadek, gdy reakcja publiczności wpłynęła na fabułę serialu. Innym takim była relacja Monici i Chandlera.

To miała być jedna noc dla nich, ale dostali tak intensywne reakcje od publiczności w Londynie, że faktycznie to wpłynęło na historię.