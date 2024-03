Ty - nowa aktorka w obsadzie 5. sezonu. Znacie ją z Opowieści podręcznej

fot. Hulu

Reklama

Netflix pracuje nad finałowym, piątym sezonem Ty. Do obsady dołączyła Madeline Brewer, którą widzowie mogą kojarzyć z Opowieści podręcznej oraz Orange Is the New Black. W kogo dokładniej wcieli się ta aktorka i co powiąże ją z Goldbergiem (Penn Badgley)?

Ty: sezon 5. - kim jest nowa bohaterka?

Brewer wcieli się w postać Bronte, enigmatycznej i swobodnej dramatopisarki, która będzie pracować w księgarni Joego. Tę dwójkę połączy literatura oraz poczucie straty. Bohaterka wzbudzi w Goldbergu nostalgię za jego dawnym życiem, co skłoni go do kwestionowania obecnej rzeczywistości.

Przypomnijmy, że biorąc pod uwagę finał 4. sezonu, historia najpewniej zatoczy koło. Tym samym Joe Goldberg zabierze widzów z powrotem do Nowego Jorku. Dalsze szczegóły fabularne wciąż pozostają tajemnicą.

Ty - fabuła

Fabuła skupia się na Joe – inteligentnym dwudziestoparolatku, który z pomocą nowinek technologicznych chce zdobyć serce kobiety swoich marzeń. Mężczyzna przesiaduje w Internecie i na portalach społecznościowych, zbierając coraz więcej informacji o swojej wybrance. Jego działania zaczynają przeradzać się w obsesję, a on sam jest gotowy na wszystko, by zdobyć swój cel.

Serial dostępny tylko na Netflix.