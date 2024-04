Tylko nie ty - aktorzy odnoszą się do plotek o romansie. "Zadziałało wspaniale"

fot. Sony Pictures

Glen Powell i Sydney Sweeney w rozmowie z The New York Times odnieśli się do plotek o ich romansie, które krążyły przed premierą Tylko nie ty. Wiele osób uważa, że pomogły nakłonić więcej widzów do pójścia do kina, dzięki czemu film mógł pochwalić się tak dobrym wynikiem w box office: 219 milionów dolarów na całym świecie. Aktorzy przyznali się, że był to celowy zabieg.

Tylko nie ty - aktorzy odnoszą się do plotek o romansie

Glen Powell stwierdził w rozmowie z The New York Times:

Dwie rzeczy, których potrzebujesz, żeby sprzedać komedię romantyczną, są dobra zabawa i chemia pomiędzy aktorami. Sydney i ja świetnie się razem bawiliśmy i było między nami mnóstwo naturalnej chemii. Ludzie chcą widzieć to na ekranie i poza nim. Czasami musisz im trochę ulec - i w tym wypadku zadziałało to wspaniale. Sydney jest bardzo mądra.

Sydney Sweeney nie tylko zagrała główną rolę w Tylko nie ty, ale także pełniła rolę producentki wykonawczej i była głęboko zaangażowana w strategię marketingową filmu. Przyznała:

Brałam udział w każdej rozmowie telefonicznej. Byłam na każdym czacie. Prawdopodobnie żaden z pracowników z działu marketingu i dystrybucji Sony nie mógł przeze mnie spać w nocy, ponieważ nie mogłam przestać rzucać pomysłami. Chciałam upewnić się, że podczas promocji filmu będziemy prowadzić aktywny dialog z widzami, ponieważ ostatecznie to oni są tymi, którzy stworzyli cała narrację.

To kolejny dowód na to, że Sydney Sweeney bardzo świadomie buduje swoją karierę, o czym pisaliśmy w artykule Sydney Sweeney to nie "głupia blondynka z dużym biustem". Pasja do motoryzacji, 5-letni plan na karierę i żelazna konsekwencja.

Widzieliście Tylko nie ty? Podobał wam się film? Dajcie znać!

