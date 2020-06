Tylko sprawiedliwość premierowo oraz trzy tytuły przedpremierowo w Multikinie

źródło: materiały prasowe

Multikino ogłosiło, że 26 czerwca w piątek widzowie będą mogli zobaczyć premierowo film Tylko sprawiedliwość. Fabuła produkcji oparta jest na książce Just Mercy: A History of Justice and Redemption autorstwa prawnika Bryana Stevensona, który był założycielem Equal Justice Initiative, praktyki prawniczej, mającej na celu obronę najbardziej potrzebujących między innymi ubogich oraz pokrzywdzonych kobiet i dzieci. Jednym z pierwszych przypadków Stevensona była sprawa Waltera McMilliana, skazanego na śmierć za morderstwo, który upierał się, że go nie popełnił.

W obsadzie produkcji są Michael B. Jordan, Jamie Foxx oraz Brie Larson. Dodatkowo 26 i 27 czerwca pojawią się w repertuarze dwie przedpremierowe produkcje: Zdrajca oraz Coś się kończy, coś zaczyna. Ta pierwsza produkcja opowiada o losie mężczyzny zwanego Tommaso Buscetta, szefa, który złamał omertę, czyli mafijną zmowę milczenia. Dzięki jego zeznaniom doszło do najgłośniejszego procesu przeciwko Cosa Nostrze: tzw. maxiproces doprowadził do skazania 362 przywódców przestępczej organizacji.

Multikino - nowa rzeczywistość kinowa

Coś się kończy, coś zaczyna opowie z kolei historię Daphne, dziewczyny po przejściach, która rzuca pracę i rozstaje się z chłopakiem. Sprawy skomplikują się jeszcze bardziej, gdy na jednej z imprez pozna Jacka i Franka i zacznie się z nimi spotykać... jednocześnie. Dla najmłodszych za to pojawi się 1 lipca propozycja pt. Czworo dzieci i COŚ. Wymienione tytuły do kin wejdą 3 lipca 2020 roku.