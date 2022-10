Tym razem Doom chodzi w Notatniku. I to w 60 klatkach!

id Software

Nie brakuje niepraktycznych portów klasycznej pierwszoosobowej strzelanki Doom z 1993 roku. Niektóre z nich były nieco sensowne, jak na przykład port dewelopera, który przeniósł grę na handhelda Playdate. Inne to absurdalne dowody na to, że „dlatego, że mogę”.

NotepadDoom należy do tej ostatniej kategorii. YouTuber Sam „Samperson” Chiet w jakiś sposób uruchomił Dooma w Notatniku – w 60 klatkach na sekundę. Możecie to zobaczyć na poniższym filmie. Samperson twierdzi, że nie przyspieszał materiału ani nie modyfikował kodu Notatnika.

Każda klatka jest renderowana za pomocą znaków z Notatnika – podobnych do sztuki ASCII. Granie w Dooma w ten sposób najprawdopodobniej skończy się bólem głowy. Niemniej jednak jest to ciekawe nowe zastosowanie dla Notatnika i kolejna wersja Dooma, którą możemy przyczepić do tablicy korkowej.

Chiet upiera się, że jego port nie jest „sztuczką”, ale mając do dyspozycji tylko filmik, trudno to potwierdzić. Na szczęście mówi, że w najbliższych dniach udostępni kod, po tym jak naprawi kilka błędów i go dopracuje. Do tego czasu można założyć, że podobnie jak w wielu innych portach Dooma, Notatnik działa tylko jako wyświetlacz, podczas gdy właściwa gra działa poza lekkim edytorem tekstu.

NotepadDoom nie jest pierwszym przypadkiem, gdy haker przeniósł strzelankę id Sofware do biurowego produktu firmy Microsoft. Na początku tego roku ktoś uruchomił ją wewnątrz Excela. Podobnie jak w przypadku grafiki w Notatniku, wyglądającej jak biały szum starego telewizora ustawionego na nieistniejący kanał, powolny framerate w wersji Excelowej sprawia, że gra jest praktycznie niegrywalna, a już na pewno granie nie sprawia przyjemności.

Jest to po prostu kolejna dowód ludzkiej innowacji, napędzanej przez ruch, który stał się memem. Nikt tak naprawdę nie będzie grał w Dooma na wyświetlaczu testu ciążowego, tak samo jak nie będzie grał w niego w Notatniku. Nie powstrzyma to jednak ludzi przed wpakowaniem go do BIOS-u płyty głównej lub do ekranie zamówień w Macu.