Tyrese Gibson vs Dwayne Johnson. Konflikt Szybkich i wściekłych zakończony

fot. materiały prasowe

Od grudnia 2020 roku wiemy, że konflikt Tyrese'a Gibsona z Dwaynem Johnsonem został zakończony. Ich otwarty spór dotyczył pretensji Gibsona związanych z opóźnieniem filmu Szybcy i wściekli 9, aby najpierw do kin wszedł Hobbs i Shaw. Panowie publicznie w mediach społecznościowych wymieniali się uprzejmościami. W nowym wywiadzie udzielonym w programie The Ellen DeGeneres Show Gibson rozwinął temat i wyjaśnił, jak wygląda sytuacja.

- Co jakiś czas rozmawiamy telefonicznie. Szczerze odbudowaliśmy nasze relacje. Myślę, że oboje dojrzeliśmy przez tę sytuację. Prawdę mówiąc, nie wiedział, kiedy i czy dojdzie do rozmowy, ale miała ona miejsce. Teraz jesteśmy po jakichś 20 rozmowach i rywalizujemy na to, kto zostawi najdłuższą wiadomość głosową.

Niedawno również Vin Diesel mówił o zakończeniu konfliktu z Dwaynem Johnsonem. To sprawia, że szansa na powrót aktora w filmach Szybcy i wściekli 10 oraz Szybcy i wściekli 11 jest bardzo prawdopodobny. Zwłaszcza, że to będzie zakończenie podstawowej sagi. Nawet reżyser Justin Lin mówił o tym, że jest otwarty na udział Hobbsa i Shawa w wykonaniu Jasona Stathama.

Szybcy i wściekli 9 są wyświetlani na ekranach kin.