Finałowy zwiastun 3. sezonu Squid Game. Gracz 456 powraca na arenę po raz ostatni!

3. sezon Squid Game będzie mieć premierę już za niecałe 2 tygodnie. Z tej okazji Netflix opublikował finałowy zwiastun południowokoreańskiego hitu, który częściowo podsumowuje historię Gi-huna (w tej roli (Jung-jae Lee). Możemy też zobaczyć, że gracz 456 bierze udział w nowych grach, w których nie brakuje np. skoków przez skakankę. Na koniec mówi, że spróbuje to zakończyć, dlatego widzimy zapowiedź finałowej areny tytułowej gry. Sprawdźcie poniżej trailer, a w galerii zobaczcie nowy plakat z serialu.

Squid Game - finałowy zwiastun 3. sezonu

Squid Game - zdjęcia i plakaty z 3. sezonu

Squid Game - 3. sezon

Squid Game 3 - fabuła, premiera

Trzeci i ostatni sezon Squid Game opowiada historię Gi-huna (Jung-jae Lee), który stracił w grze najlepszego przyjaciela i pogrążył się w rozpaczy. Wszystkiemu winny jest Lider (Byung-hun Lee), który ukrywał swoją prawdziwą tożsamość, aby zinfiltrować grę. Gi-hun uparcie dąży do zakończenia gry. Tymczasem Lider robi kolejny ruch, a wybory ocalałych graczy prowadzą do poważniejszych konsekwencji w każdej rundzie. Świat z niecierpliwością czeka na wielki finał. Jego scenariusz napisał reżyser Dong-hyuk Hwang, który obiecał widzom zakończenie na miarę tej epickiej historii. Czy jest jeszcze nadzieja dla ludzkości w tej najokrutniejszej z rzeczywistości? Fani na całym świecie odliczają dni do ujawnienia ostatecznej odpowiedzi.

Squid Game - premiera trzeciego, finałowego sezonu została zaplanowana na 27 czerwca 2025 roku.