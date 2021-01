God of War 2: Ragnarok – prace nad grą wesprze projektant dźwięku w The Last of Us: Part II

SIE

God of War 2: Ragnarok to wyczekiwany sequel gry z 2018 roku. Niestety, poza krótkim teaserem i wstępną datą premiery na rok 2021, nie otrzymaliśmy żadnych informacji na jego temat. Teraz ujawniono jednak, że udział w pracach nad tym tytułem bierze także Beau Anthony Jimenez, projektant dźwięku wcześniej odpowiadający za warstwę audio m.in. w The Witness, Destiny 2, Ori and the Blind Forest oraz The Last of Us: Part II. Warto przypomnieć, że ta ostatnia produkcja została doceniona także za udźwiękowienie.

Chociaż God of War: Ragnarok ma teoretycznie zadebiutować w roku 2021, to trudno powiedzieć czy uda się tego terminu dotrzymać. Niedawno Sony opublikowało krótkie wideo przy okazji tegorocznych targów CES, w którym zaprezentowano przybliżone daty debiutu kilku gier na konsole PlayStation – niestety wśród nich zabrakło nowej odsłony przygód Kratosa i Atreusa.