fot. materiały prasowe

Uciekinier to film science fiction oparty na powieści Stephena Kinga, która doczekała się bardzo luźno traktującej pierwowzór adaptacji w latach 80., z Arnoldem Schwarzeneggerem w roli głównej. Za nową próbę przeniesienia tej historii na ekran odpowiada doceniany reżyser Edgar Wright, którego hit Baby Driver najpewniej znają wszyscy. Główną rolę gra coraz popularniejszy wśród widzów Glen Powell.

Uciekinier - pełny zwiastun

Uciekinier - opis fabuły

W niedalekiej przyszłości Uciekinier staje się najpopularniejszym programem telewizyjnym – to śmiertelnie niebezpieczny konkurs, w którym uczestnicy muszą przetrwać 30 dni, będąc ściganymi przez zawodowych zabójców. Każdy ich krok jest transmitowany na żywo dla żądnej krwi publiczności, a z każdym kolejnym dniem rośnie wartość głównej nagrody. Ben Richards (Glen Powell), pochodzący z ubogiej klasy robotniczej i zdesperowany, by zdobyć pieniądze na leczenie chorej córki, daje się przekonać bezwzględnemu producentowi programu (Josh Brolin) do udziału w morderczym show. Jego buntownicza natura, instynkt i determinacja sprawiają, że staje się niespodziewanym ulubieńcem widzów – a jednocześnie zagrożeniem dla całego systemu. Teraz Ben musi przechytrzyć nie tylko Łowców, ale i cały naród uzależniony od oczekiwania na jego śmierć.

Uciekinier

W obsadzie są również Josh Brolin, Lee Pace, Michael Cera, William H. Macy oraz Jayme Lawson.

Uciekinier - premiera w USA i w Polsce odbędzie się 14 listopada 2025 roku.