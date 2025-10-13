Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Uciekinier - pełny zwiastun filmu science fiction. To ma zaskakujący klimat!

Uciekinier to tytuł, który wielbiciele kina znają z filmu z Arnoldem Schwarzeneggerem oraz z książki autorstwa Stephena Kinga. W 2026 roku do kin trafi nowa adaptacja powieści, która nie przypomina hitu z lat 80. i ma inny klimat.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  zwiastun 
Uciekinier - driver fot. materiały prasowe
Reklama

Uciekinier to film science fiction oparty na powieści Stephena Kinga, która doczekała się bardzo luźno traktującej pierwowzór adaptacji w latach 80., z Arnoldem Schwarzeneggerem w roli głównej. Za nową próbę przeniesienia tej historii na ekran odpowiada doceniany reżyser Edgar Wright, którego hit Baby Driver najpewniej znają wszyscy. Główną rolę gra coraz popularniejszy wśród widzów Glen Powell.

Uciekinier - pełny zwiastun

Uciekinier - opis fabuły

W niedalekiej przyszłości Uciekinier staje się najpopularniejszym programem telewizyjnym – to śmiertelnie niebezpieczny konkurs, w którym uczestnicy muszą przetrwać 30 dni, będąc ściganymi przez zawodowych zabójców. Każdy ich krok jest transmitowany na żywo dla żądnej krwi publiczności, a z każdym kolejnym dniem rośnie wartość głównej nagrody. Ben Richards (Glen Powell), pochodzący z ubogiej klasy robotniczej i zdesperowany, by zdobyć pieniądze na leczenie chorej córki, daje się przekonać bezwzględnemu producentowi programu (Josh Brolin) do udziału w morderczym show. Jego buntownicza natura, instynkt i determinacja sprawiają, że staje się niespodziewanym ulubieńcem widzów – a jednocześnie zagrożeniem dla całego systemu. Teraz Ben musi przechytrzyć nie tylko Łowców, ale i cały naród uzależniony od oczekiwania na jego śmierć.

Uciekinier

arrow-left
Uciekinier
Fot. Materiały prasowe
arrow-right

W obsadzie są również Josh Brolin, Lee Pace, Michael Cera, William H. Macy oraz Jayme Lawson.

Uciekinier - premiera w USA i w Polsce odbędzie się 14 listopada 2025 roku.

Źródło: YouTube

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  zwiastun 
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2025
Uciekinier
Oglądaj TERAZ Uciekinier Sci-Fi

7,0

2017
Baby Driver
Oglądaj TERAZ Baby Driver Kryminał

Najnowsze

1 Peacemaker
-

Wszystkie easter eggi z 2. sezonu Peacemakera. Spider-Man, DCeased i przeciwnicy Batmana

2 BRIDGERTONOWIE 4. SEZON
-

Bridgertonowie - zwiastun i data premiery 4. sezonu

3 1. Harley Quinn
-
Spoilery

Harley Quinn oficjalnie dołącza do głośnej serii. Jej wygląd budzi kontrowersje

4 Wonder Man
-

Oficjalny opis fabuły Wonder Mana. Reżyser Spider-Mana 4 nakręci dwa odcinki

5 Xenogenesis
-

Xenogenesis: przeczytaj fragment powieści science fiction

6 Silent Hill 2 Remake
-
Plotka

Czy Born from a Wish zostanie odświeżone? Aktorka z Silent Hill 2 Remake dała pewną wskazówkę

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s19e02

Zaklinacze koni

s19e02

Detektyw Murdoch

s03e06

s06e02

Spoza układu

s06e05

Spoza układu

s06e09

Spoza układu

s06e08

Spoza układu

s06e06

Spoza układu
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Larp. Miłość, trolle i inne questy

13

paź

Film

Larp. Miłość, trolle i inne questy
Bohema

15

paź

Gra

Bohema
Złotowłosa

15

paź

Książka

Złotowłosa
Druga Furioza

15

paź

Film

Druga Furioza
Left-Handed Girl

16

paź

Film

Left-Handed Girl
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Sacha Baron Cohen
Sacha Baron Cohen

ur. 1971, kończy 54 lat

Katia Winter
Katia Winter

ur. 1983, kończy 42 lat

Christopher Judge
Christopher Judge

ur. 1964, kończy 61 lat

Kiele Sanchez
Kiele Sanchez

ur. 1977, kończy 48 lat

Aleksandra Konieczna
Aleksandra Konieczna

ur. 1965, kończy 60 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

4

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 724-728. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Ed Gein pomógł złapać Teda Bundy’ego? Oto jaka jest prawda

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV