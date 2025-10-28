Reklama
Uciekinier z nowym teaserem pełnym akcji. Glen Powell ścigany przez wszystkich

Premiera nowego Uciekiniera zbliża się wielkimi krokami, dlatego do sieci trafiła nowa zapowiedź tego filmu akcji. Glen Powell i Colman Domingo dają w nim rady, jak przetrwać morderczy konkurs.
Magda Muszyńska
Uciekinier fot. Ross Ferguson // Paramount Pictures
Uciekinier to nowa adaptacja książki o tym samym tytule autorstwa Stephena Kinga, którą wyreżyserował Edgar Wright. W głównej roli występuje Glen Powell. W obsadzie są również Colman Domingo, Josh Brolin, Lee Pace, Michael Cera, William H. Macy oraz Jayme Lawson.

Czytaj więcej: Uciekinier - pełny zwiastun filmu science fiction. Ale ma zaskakujący klimat!

W sieci pojawiły się dwa nowe plakaty, które możecie obejrzeć na początku poniższej galerii. Ponadto opublikowano teaser ogłaszający możliwość kupna biletów w przedsprzedaży w USA. Zachęcają do tego główni aktorzy produkcji, którzy przestrzegają, aby nie ufać nikomu. Zapowiedź jest pełna akcji, wybuchów, a także brutalnych scen. Zobaczcie poniżej.

Uciekinier - teaser

Uciekinier - zdjęcia, plakaty

Uciekinier

arrow-left
Uciekinier
fot. Paramount Pictures
arrow-right

Uciekinier - opis fabuły, premiera

W niedalekiej przyszłości Uciekinier staje się najpopularniejszym programem telewizyjnym – to śmiertelnie niebezpieczny konkurs, w którym uczestnicy muszą przetrwać 30 dni, będąc ściganymi przez zawodowych zabójców. Każdy ich krok jest transmitowany na żywo dla żądnej krwi publiczności, a z każdym kolejnym dniem rośnie wartość głównej nagrody. Ben Richards (Glen Powell), pochodzący z ubogiej klasy robotniczej i zdesperowany, by zdobyć pieniądze na leczenie chorej córki, daje się przekonać bezwzględnemu producentowi programu (Josh Brolin) do udziału w morderczym show. Jego buntownicza natura, instynkt i determinacja sprawiają, że staje się niespodziewanym ulubieńcem widzów – a jednocześnie zagrożeniem dla całego systemu. Teraz Ben musi przechytrzyć nie tylko Łowców, ale i cały naród uzależniony od oczekiwania na jego śmierć.

Uciekinier - premiera w kinach 14 listopada 2025 roku.

Źródło: comicbookmovie.com

Magda Muszyńska
Powiązane filmy
2025
Uciekinier
Oglądaj TERAZ Uciekinier Sci-Fi

Co o tym sądzisz?
