Uczeń liceum otoczony przez policjantów i skuty kajdankami po tym, jak sztuczna inteligencja pomyliła paczkę doritosów z… Pistoletem!

W sztuczną inteligencję inwestuje się miliardy dolarów, a jej zastosowanie staje się coraz bardziej powszechne, jednak wciąż obserwujemy niepokojące przypadki błędnego działania tej dalece niedoskonałej technologii.
Doskonały przykład miał miejsce w jednym z liceów w Baltimore, gdzie uczeń został otoczony przez policję po tym, jak sztuczna inteligencja pomyliła z bronią najzwyklejszą paczkę chipsów Doritos. Takiego Allena, 16-letni ucznia liceum Kenwood High School w hrabstwie Baltimore w stanie Maryland, spotkała nieprzyjemna niespodzianka, gdy w zeszłym tygodniu siedział z przyjaciółmi po treningu futbolowym i czekał na transport do domu. Około 20 minut po tym, jak skończył jeść paczkę chipsów Doritos, przed szkołą pojawiło się niemal dziesięć radiowozów policyjnych. Funkcjonariusze wysiedli z samochodów i, celując bronią w Allena, kazali mu położyć ręce na głowie i podejść do nich. Uczeń powiedział, że następnie kazano mu uklęknąć i założono mu kajdanki. Policja hrabstwa Baltimore potwierdziła później, że Allen został skuty kajdankami, ale nie aresztowany.

Na nieszczęście dla Takiego Allena sztuczna inteligencja, która na żywo analizuje nagrania z kamer monitoringu szkolnego, pomyliła pogniecioną paczkę chipsów Doritos z bronią palną i powiadomiła policję.

„Czy masz przy sobie broń?” – zapytał jeden z funkcjonariuszy chłopca, podczas gdy inni przeszukiwali jego przyjaciół.

Po przejrzeniu nagrań, na których sztuczna inteligencja zidentyfikowała broń, policja zajrzała do pobliskiego kosza na śmieci i znalazła torebkę chipsów.

„Myślę, że sposób, w jaki jadłeś chipsy... Doritos, czy jak tam się nazywają... sprawił, że system uznał je za broń” – powiedział jeden z funkcjonariuszy. Pamiętaj więc: w obecności AI nigdy nie jedz chipsów w niewłaściwy sposób!

Inny policjant dodał, że „sztuczna inteligencja nie jest najlepsza”, co jest sporym niedopowiedzeniem.

Kurator oświaty dr Myriam Rogers powiedziała dziennikarzom, że system działał zgodnie z przeznaczeniem. „Program opiera się na weryfikacji przez człowieka i w tym przypadku program zrobił to, co miał zrobić, czyli zasygnalizował alarm, aby ludzie mogli sprawdzić, czy w tej chwili istnieje powód do niepokoju” – powiedziała Rogers.

Obrona – że system „zrobił to, co miał zrobić” – przyprawia o dreszcze, przywodząc na myśl dystopijne science fiction. Można przypomnieć sobie scenę z filmu RoboCop, w której robot egzekwujący prawo ED-209 „wariuje” i brutalnie rozstrzeliwuje jednego z pracowników podczas prezentacji. Ten system również „działał zgodnie z przeznaczeniem” – błędnie zidentyfikował zagrożenie i przystąpił do jego „neutralizacji”. „Jestem pewien, że to tylko usterka...” powiedział w filmie dyrektor odpowiedzialny za robota ED-209. 

Co zrozumiałe, Taki Allen nie podziela punktu widzenia Rogersa. „Żadna paczka chipsów nie powinna być pomylona z bronią”.

Dyrektor szkoły Kate Smith wysłała do rodziców list po tym incydencie, podkreślając znaczenie bezpieczeństwa uczniów, ale Allen powiedział, że Smith porozmawiała z nim dopiero trzy dni po tym zdarzeniu.

Błąd ten spowodował, że lokalni politycy zażądali przeglądu stosowania przez szkołę nadzoru opartego na sztucznej inteligencji.

Allen powiedział, że teraz czeka w środku budynku szkolnego po treningu futbolowym, ponieważ nie uważa, że „wychodzenie na zewnątrz jest wystarczająco bezpieczne, a zwłaszcza jedzenie chipsów lub picie czegoś”.

Omnilert, twórca systemu sztucznej inteligencji używanego przez szkołę, powiedział BBC News: „Żałujemy, że doszło do tego incydentu...”, ale dodał: „Chociaż później ustalono, że przedmiot nie był bronią palną, proces zadziałał zgodnie z zamierzeniami: priorytetowo potraktowano bezpieczeństwo i świadomość poprzez szybką weryfikację przez człowieka”. Znajduję więc wyjątkowo ironicznym zbiegiem okoliczności fakt, że korporacja, która stworzyła robota ED-209 w RoboCop, nazywała się OmniCorp.

Tym bardziej niepokoić nas powinny próby stosowania sztucznej inteligencji w autonomicznych robotach dla wojska, policji czy innych służb. Wystarczy, że policja w Stanach ma czułe spusty i nerwowe palce, nie potrzeba nam jeszcze morderczych robotów widzących broń w przedmiotach codziennego użytku niczym myśliwi mylący wszystko i wszystkich z dzikami.

Źródło: Opracowanie własne/TechSpot

