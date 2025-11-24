Reklama
Udo Kier nie żyje. Widzieliście go setki razy, choć nie kojarzyliście jego nazwiska

Udo Kier to niemiecki aktor, który bez wątpienia stał się legendą. Grał wszędzie – od kina europejskiego po wielkie hollywoodzkie filmy. Ogłoszono, że nieoczekiwanie zmarł w wieku 81 lat. Z jakich ról zostanie zapamiętany?
Adam Siennica
Tagi:  śmierć 
Udo Kier fot. materiały prasowe
Udo Kier nie żyje. Poinformowano media, że aktor zmarł w niedzielny poranek w wieku 81 lat. Przyczyna śmierci nie została ujawniona. Był to aktor tak samo charakterystyczny, jak i ekscentryczny, ale też niezwykle pracowity. Miał na koncie prawie 300 ról w filmach, grach i serialach z różnych rejonów świata. Jest aktorem, którego znają wszyscy, ale jego nazwisko nie każdemu zapadało w pamięć.

Kariera Udo Kiera

Według IMDb aktor miał na koncie 275 ról. Jeden jego projekt The Ark: An Iron Sky Story czeka na premierę, a w preprodukcji były aż cztery filmy z jego udziałem. Jednym z jego ostatnich projektów jest gra OD autorstwa Hideo Kojimy. Twórca gry na portalu społecznościowym X żegna aktora, nazywając go jedną z ikon współczesnych czasów.

Jednymi z najstarszych projektów Udo Kiera, które są doceniane, to filmy wynikające ze współpracy z legendarnym Andym Warholem. Mowa o takich tytułach jak Ciało dla Frankensteina oraz Krew dla Drakuli. Oba były produkowane przez Warhola, a Kier stworzył charakterystyczne kreacje, które dały mu sławę w latach 70. XX wieku.

Przez wiele lat pracował w europejskim kinie, aż podczas jednego z festiwali filmowych w Berlinie poznał reżysera Gusa Van Santa, który zabrał go do Hollywood. Zagrał najpierw u niego w filmie Moje własne Idaho z 1991 roku. W latach 90. grał w takich hollywoodzkich filmach jak Ace Ventura, Armageddon czy Blade. W tej dekadzie współpracował również z Madonną, występując w jej teledyskach.

Pod koniec lat 80. rozpoczął również współpracę z legendarnym Larsem von Trierem wraz z filmem Epidemia. Zagrał u niego w Europie, serialu Królestwo oraz filmach Przełamując falę, Dogville, Melancholia, Nimfomanka oraz Tańcząc w ciemnościach.

Jego kariera była niezwykle różnorodna. Kino artystyczne, hollywoodzkie blockbustery, dubbingi w animacjach, role w grach, dobre kino europejskie, ale obok tego tanie i kiczowate filmy z różnych krajów, w których zawsze jakoś charakterystycznie zaznaczał swoją obecność.

Źródło: variety.com

