Filmik z FIFA 23 czy stream meczu z Mistrzostw Świata?

EA Sports

W niektórych przypadkach tak, jak się okazało. Kilka kanałów YouTube transmitowało mecze FIFA 23, twierdząc, że są to prawdziwe mecze transmitowane nielegalnie z Mistrzostw Świata.

Wietnamski serwis informacyjny VNExpress (za pośrednictwem PC Gamer) zauważa, że jeden z czytelników nabrał się, że przesyłane strumieniowo wideo z gry EA było niskiej jakości transmisją meczu Mistrzostw Świata. Znaleźli kanał, wyszukując w Google frazę Niemcy kontra Japonia.

„Dopiero gdy przeczytałem komentarze w transmisji na żywo i zobaczyłem zbliżenie twarzy gracza, zorientowałem się, że to gra FIFA 23 symulująca Mistrzostwa Świata” – powiedział.

Publikowanie filmów wziętych z „nowego PESa” eFootball od Konami oraz FIFA 23 w celu odtworzenia prawdziwych meczów Mistrzostw Świata wydaje się popularne — niektóre dodają iluzji, umieszczając obok ich opisów czerwoną kropkę YouTube „na żywo”. Wietnamski kanał o nazwie Minute90Kplus ma ich mnóstwo, a niektóre filmy przyciągają ponad 200 000 wyświetleń, choć wygląda na to, że większość widzów wychodzi, gdy tylko odkrywają, że oglądają grę, a nie prawdziwy mecz piłkarski.

Podawanie materiałów z gry jako prawdziwych zdarza się całkiem często; twórcy symulatora walki Arma 3 musieli ostatnio poprosić graczy o zaprzestanie tworzenia i publikowania klipów, które rzekomo pochodzą z prawdziwych konfliktów zbrojnych. Trudniej jest zwieść kogoś grą sportową, ale jeśli obniżysz jakość do 240p i gdy kamera ustawiona jest wysoko, to może wyglądać to dość realistycznie. Cała iluzja rozpada się, gdy zdarzy się zbliżenie na graczy, którzy wyglądają jak manekiny i mają pustkę w oczach.

Nie tylko wietnamskie kanały stosują tę sztuczkę. Angielski kanał Football Live ma 1,25 miliona osób subskrybujących filmy z fałszywymi meczami łapanymi np. w PES 2021. Co chwilę wyświetla reklamy i często publikuje linki do bardzo podejrzanych transmisji sportowych na żywo oraz stron bukmacherskich. Ale już fałszywe karne potrafią nabić nawet blisko milion odsłon...

Filmy udające transmisje meczów prawdopodobnie naruszają zasady YouTube dotyczące wprowadzających w błąd tytułów i opisów, ale niektóre nadal pojawiają się w wynikach wyszukiwania bezpłatnych streamów z wydarzeń sportowych.