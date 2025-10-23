Reklama
Daredevil dołączył do Strażników Galaktyki. Tak wygląda jego nowy kostium

Pojawiła się zapowiedź komiksu Ultimate Universe: Two Years In #1​, a wraz z nią pierwsze spojrzenie na nową kosmiczną wersję Daredevila.
Paulina Guz
Tagi:  Strażnicy Galaktyki 
daredevil
Ultimate Daredevil Fot. Marvel
Ta nowa wersja postaci pochodzi z Ziemi-6160 i zadebiutuje na łamach grudniowego komiksu Ultimate Universe: Two Years In #1. Choć tradycyjnie Daredevila uważa się za jednego z bardziej przyziemnych bohaterów, to z pewnością nie będzie taki w tym wydaniu. Człowiek bez Strachu stał się bowiem herosem na kosmiczną skalę. Został nawet zrekrutowany przez samych Strażników Galaktyki. To więc dość spora zmiana. Na razie nie wiemy także, czy pod maską kryje się Matt Murdock.

Tak wygląda kostium Ultimate Daredevila

Poniżej możecie zobaczyć pierwsze materiały promocyjne. Na pewno najciekawszym elementem jest nowy kostium Daredevila. Choć kolorystyka i charakterystyczne elementy jak rogi pozostały na swoim miejscu, dzięki czemu natychmiast można rozpoznać superbohatera, jest jedna rzecz, która przeszła dużą metamorfozę. Chodzi o logo „DD” na piersi herosa. Litery są ustawione w pionie i skierowane w dół. Zobaczcie sami. 

ULTIMATE UNIVERSE: TWO YEARS IN #1

ULTIMATE UNIVERSE: TWO YEARS IN #1
Fot. Marvel Comics
Nadchodzi Ultimate Endgame. Czego się spodziewać?

Co wiemy o komiksie Ultimate Universe: Two Years In #1, w którym zadebiutuje nowa wersja Daredevila? Deniz Camp jest scenarzystą, a Javier Pulido, Patrick Boutin, Phil Noto, Francesco Manna zajmą się stroną graficzną. Wiemy, że Ultimate Universe zbliża się ku końcowi. Wprowadzenie nowej wersji Daredevila i innych herosów ma jednak sens, ponieważ następne w kolejce jest wielkie wydarzenie Ultimate Endgame, w którym wezmą udział. Jego opis przetłumaczyliśmy dla Was poniżej:

Minęły dwa lata w Ultimate Universe. Maker wewnątrz murów Miasta miał jednak tysiące lat na przygotowanie się do powrotu. Gdy bariera wokół niego w końcu zniknie, herosi z całego uniwersum będą musieli zmobilizować się i połączyć siły, by pokonać złoczyńcę, zanim nastąpi koniec gry. Dla wszystkich. W międzyczasie na świecie toczy się III wojna światowa...

Źródło: CBR, Marvel

Paulina Guz
